Julgamento de Gabigol não termina e será retomado na próxima semana

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

O julgamento do atacante Gabigol em caso sobre possível fraude em exame antidoping não teve definição nesta segunda-feira. Em audiência online, o jogador do Flamengo depôs sobre acusação do episódio ocorrido em abril de 2023, mas o prolongamento da sessão impediu o resultado.

Dessa forma, as partes voltarão a se reunir na próxima segunda-feira (25) para a conclusão do caso. Se condenador, Gabigol corre risco de pegar um gancho de até quatro anos de suspensão. O Flamengo, porém, trata o assunto com otimismo. O responsável pelo julgamento é o Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem (TJD/AD).

A denúncia contra o atleta rubro-negro ocorreu devido à conduta duvidosa durante um teste antidoping surpresa. Ou seja, sem estar atrelado a qualquer competição que a equipe carioca disputou em 2023. De acordo com relato dos profissionais responsáveis por realizar o exame, Gabigol tentou esconder o órgão genital no momento em que deveria urinar no recipiente, em uma etapa comum do processo de coleta de amostras. Além disso, o atacante ainda teria apresentado atitudes ofensivas.

Do lado do Flamengo, além de Gabigol, o médico Marcio Tannure e o meia Everton Ribeiro, hoje no Bahia, testemunharam. O meia era o capitão rubro-negro à época. O atual camisa 10 é representado pelo advogado Bichara Neto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.