Inglaterra convoca promessa do Manchester United para amistoso contra Brasil

Mainoo tem se destacado no Manchester United - (crédito: Foto: Divulgação/Site oficial da FA) Jogada10 Jogada10

O técnico Gareth Southgate, da Inglaterra, convocou nesta terça-feira o jovem Kobbie Mainoo, de 18 anos, para os amistosos da Data-Fifa de março. O atleta, que pertence ao Manchester United, fazia parte do elenco sub-21 inicialmente, mas recebeu a primeira chance na equipe principal.

A convocação de Mainoo é uma surpresa e uma reviravolta no English Team. Afinal, na semana passada, Southgate afirmou que ainda estava cedo para chamar o atleta quando anunciou os convocados. Alguns dias depois, contudo, ele mudou de ideia e resolveu dar a primeira chance ao jovem.

Mainoo subiu ao elenco profissional do Manchester United na temporada passada e disputou três partidas, todas saindo do banco. Foi nesta temporada, porém, que o jovem passou a ganhar mais oportunidades, figurando entre os titulares em algumas oportunidades. No total, são 23 partidas e dois gols no time de cima.

A Inglaterra enfrenta o Brasil no sábado e depois encara a Bélgica, também em amistoso, na terça-feira. As duas partidas acontecerão no Estádio de Wembley, em Londres.

Veja os convocados

Goleiros: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Arsenal);

Defensores: Jarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City) e Kyle Walker (Manchester City);

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax), James Maddison (Tottenham), Declan Rice (Arsenal) e Kobbie Mainoo (Manchester United);

Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham) Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern de Munique), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford) e Ollie Watkins (Aston Villa).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.