BBB 24: Boninho propõe dinamica machista, é detonado e volta atrás

Boninho removeu a publicação do seu perfil no Instagram em que anunciava uma nova trollagem com os participantes do "BBB 24" e fez uma nova postagem, após repercussão negativa. Na manhã desta terça-feira (19), o diretor havia compartilhado com os seguidores que às 15h, da próxima quarta-feira (20), entraria um novo brother argentino no reality show, com algumas missões, dentre elas, a de “seduzir” as participantes.

Após internautas relataram que a fala do diretor era machista, ele se pronunciou e pediu desculpas: “Pessoal, sobre o vídeo anterior: apaguei mesmo! E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei. Sem noção e não tenho problema em assumir isso. Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha”.

Na postagem, Boninho explicava: "Amanhã começa uma nova trollagem pra vocês se divertirem, vai entrar na casa um hermano. É aquela história da troca de participantes de Big Brother do mundo inteiro, mas na verdade esse hermano não está participando de Big Brother nenhum, muito menos o Big Brother da Argentina. Então a ideia é brincar com ele".

O diretor ainda contava detalhes das missões que o novo participante teria: "Pra piorar mais ainda, a gente vai dizer pro pessoal de casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. que é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema, eles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas, é lógico, e vai ter um limite, e provocar os meninos de ciúmes, será que ele consegue?", disparou o diretor.

Essa não é a primeira vez que o diretor do Big Brother Brasil, Boninho, faz uma "trolagem" com os participantes do programa. Na última semana, ele contou que Welder Rodrigues e Marcos Veras invadiram a casa e deixaram uma mala do Poder Falso dentro do BBB.

