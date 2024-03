Ferroviária vence e frustra estreia do Real Brasília em casa

O Real Brasília foi batido pela atual vice-campeã Ferroviária, por 2 x 0, nesta terça-feira (19/3), no Estádio Defelê, na Vila Planalto. As Leoas do Planalto empataram com o Santos na estreia e seguem em busca da primeira vitória na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em contrapartida, as paulistas comemoram o triunfo após o 1 x 1 com o Botafogo. De quebra, assumem provisoriamente a segunda colocação.

Na avaliação da zagueira Maria, o Real Brasília poderia ter deixado o gramado com resultado melhor. "Lutamos até o fim. Tivemos oportunidade de matar o jogo no início do primeiro tempo, e não fizemos. A Ferroviária foi lá e marcou na primeira chance. Baixamos muito nossas linhas, e deixamos elas jogarem e criarem. O nosso time tem que trabalhar mais", discursou à TV Real Brasília.

O próximo compromisso das representantes do Distrito Federal será diante do Avaí/Kindermann, no sábado (23/3), às 15h, em casa. Um dia antes, as grenás medem forças com no duelo estadual contra o São Paulo, às 19h, em Cotia (SP).

O jogo

Com os termômetros marcando 31?°C, o calor e o sol forte foram os protagonistas do primeiro tempo. Mesmo assim, o Real se impôs como mandante. Logo aos cinco minutos, quase abriu o placar com a jogada de Ju Oliveira pela esquerda e, no cruzamento para Keké, a goleira Luciana estava bem posicionada, chegou na bola pouco abaixo do travessão e espalmou para fora.

A Ferroviária manteve a posse da bola por mais tempo, durante a primeira etapa, mas as chegadas das Leoas no campo ofensivo tinham mais potencial. Além das jogadas de ataque, a defesa brasiliense conseguia afastar o perigo com facilidade, enquanto as Guerreiras a ação para interceptar o ataque adversário era mais lenta

A primeira oportunidade das Guerreiras Grenás balançarem as redes foi aos 18 minutos. Em cobrança de falta, a goleira Dida precisou se esticar para alcançar a redonda no canto esquerdo. Com a bola rolando, a equipe da capital federal conseguia se impor no campo de ataque. Porém, ofensividade brasiliense foi diminuída no decorrer da partida. Assim, abriu oportunidade para Lelê avançar pela direita e cruzou a bola pela área para marcar 1 x 0 para a Ferroviária. O gol contribuiu mais ainda para ofuscar as Leoas na partida. Nos últimos suspiros, antes do apito do intervalo, o Real ainda conseguiu partir para o ataque com três jogadas com potencial de acabarem dentro das redes, mas sem resultado.

Na volta dos vestiários, o sol se escondeu e aliviou o calor. Agora, debaixo da sombra, o Real retornou com o mesmo gás do final do primeiro tempo. Ainda mais ofensivas, as Leoas pressionaram a equipe oposta no campo defensivo. A equipe candanga deu trabalho para a defesa adversária, com Ju Oliveira, Lady Andrade e Maiara Santos como as protagonistas dos lances de maior perigo. O aperto das Leoas foi folgando e deu espaço para as Guerreiras Grenás aumentarem a vantagem com o chute forte da atacante Neném, substituta de Lelê, aos 49 minutos.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

