Daniel Alves vai recorrer ao pai de Neymar para pagar a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) para ser libertado da prisão, de acordo com informações do jornal espanhol La Vanguardia. Na manhã desta quarta-feira (20/3), o Tribunal de Barcelona concedeu liberdade provisória para o brasileiro.

O jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual contra uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, ocorrido em dezembro de 2022.

A família de Neymar já havia ajudado Daniel Alves com o pagamento da indenização à vítima do caso. O valor pago é de 150 mil euros (equivalente a R$ 900 mil reais) reduzindo a pena.



Ainda conforme o jornal espanhol, a justiça da Espanha decretou a liberação do jogador após o pagamento. Daniel Alves, no entanto, não poderá deixar a prisão nesta quarta-feira, pois o prazo estabelecido pelo tribunal para o depósito da fiança expirava às 14h30 (10h30 no horário de Brasília) e os advogados do jogador não conseguiram chegar a tempo. Por isso, o brasileiro só deve deixar o presídio nesta quinta-feira (21/3).



Daniel deverá ficar sem os passaportes, espanhol e brasileiro. Além disso, está proibido de sair da Espanha e deve marcar presença semanalmente ao tribunal. Se sair da prisão, Daniel Alves é obrigado a manter distância da vítima, ficando a um quilômetro de distância da casa do trabalho ou qualquer lugar frequentado por ela, inclusive não deve ter contato de comunicação também.