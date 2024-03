Eurocopa 2024: mata-mata de repescagem começa nesta quinta-feira (21/3)

A Eurocopa 2024 está prestes a conhecer os últimos três participantes da edição a ser realizada na Alemanha, a partir do próximo dia 14 de junho. Com 21 equipes já garantidas após a realização das eliminatórias, em que os primeiros dois colocados de cada um dos dez grupos carimbaram os respectivos passaportes, doze seleções ainda lutam pelas últimas três senhas.

Polônia, Estônia, País de Gales, Finlândia, Israel, Islândia, Bósnia-Herzegovina, Ucrânia, Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão são a dúzia de seleções ainda vivas pelas vagas restantes no torneio. Normalmente, estas equipes estariam onde estão por terem finalizado as devidas campanhas na terceira colocação, e por não terem sido capazes de alcançar uma das duas primeiras posições. A matemática, porém, não é tão simples assim.

Apesar de alguns dos times terem de fato chegado ao terceiro lugar, outros, como a Geórgia, quarta colocada no grupo A, chegam com a mesma probabilidade de estar na Alemanha em junho. O que explica a situação são as campanhas destas equipes durante a Nations League da temporada 2022/2023. Competição mais recente criada pela Uefa, a Nations é dividida em quatro divisões. Cada uma das três primeiras é composta por quatro grupos de quatro seleções, com exceção da Série D, que possui dois grupos.

Alguns esquadrões garantiram vagas na repescagem justamente por terem liderado os respectivos grupos ainda durante a última temporada europeia. Estes são os casos de Estônia, Cazaquistão, Grécia, Bósnia, Geórgia e Israel. Isso explica, por exemplo, a presença justamente da equipe da estrela napolitana Kvicha Kvaratskhelia e da ausência de Erling Haaland & Cia.

Por ter sido a líder do grupo quatro da Série C, a Geórgia já tinha presença garantida na repescagem da Euro, ao contrário da Noruega, mesmo com campanha superior desta última nas eliminatórias no mesmo grupo A.

Algumas das 12 equipes lutam para chegar à principal competição de seleções da Europa pela primeira vez. Do total, cinco jamais jogaram a competição. Estonianos, israelenses, georgianos, luxemburgueses e cazaques lutarão para quebrar a marca negativa. Dos restantes, apenas a Grécia já se sagrou campeã, em 2004, com a vitória sobre Portugal.



Os candidatos da vez foram divididos em três sessões durante sorteio realizado ainda novembro passado. Cada 'caminho', como foi descrito pela própria Uefa, será composto por quatro seleções. Haverão duas semifinais em cada uma das três frentes, antes de uma partida decisiva para cada uma. Os respectivos três vencedores de cada uma das chaves estarão garantidos na Eurocopa.

Confira os duelos, os respectivos horários e onde assistir:

Caminho A:



Polônia x Estônia - quinta-feira (21/3), às 16h45; Transmissão: Star+

País de Gales x Finlândia - quinta-feira (21/3), às 16h45; Transmissão: Star+

Caminho B:

Bósnia x Ucrânia - quinta-feira (21/3), às 16h45; Transmissão: ESPN e Star+

Israel x Islândia - quinta-feira (21/3), às 16h45; Transmissão: SporTV e Globoplay

Caminho C:



Geórgia x Luxemburgo - quinta-feira (21/3), às 14h; Transmissão: SporTV e Globoplay

Grécia x Cazaquistão - quinta-feira (21/3), às 16h45; Transmissão: SporTV e Globoplay

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

