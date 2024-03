Muito além do gol! Endrick marca presença em campo e na internet

Com apenas 17 anos, Endrick marcou o segundo gol pelo Brasil no amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira (26). Além da contribuição para a equipe com a bola rolando, cenas a parte chamaram a atenção de internautas nas redes sociais. O menino natural do Distrito Federal fez o quarto jogo pela Seleção Principal e estreou no estádio que será a futura casa dele, o Santiago Bernabéu, campo do Real Madrid.

Endrick roubou os olhares em três momentos da partida. Antes mesmo de entrar, quando esperava a substituição na beira do campo, arrancou risadas e reações de surpresa do público. O atacante tem o costume de jogar com a camisa para dentro da bermuda e no momento em que ajeitava a roupa foi capturado pela câmera, com a bermuda abaixada e a roupa íntima aparente. Internautas ainda brincaram com a punição do jogador do Flamengo, Gabigol, após punição por ter se recusado a fazer o exame do doping na frente do fiscal.

Enquanto o Gabigol fica de vergoinha, o Endrick botou pra fora em pleno Santiago Bernabeu… pic.twitter.com/SaQkBjjWj6 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) March 26, 2024

Ao balançar as redes, correu para a arquibancada, para os braços do pai, Douglas Ramos. A comemoração comoveu a internet. Em seguida, no replay, foi mostrada a reação de felicidade dele na hora do gol do filho.



O ENDRICK INDO COMEMORAR COM O PAI.



Ele prometeu que iria virar jogador e ia da uma vida melhor a família dele!



ELE CUMPRIU.



pic.twitter.com/RDRyhYlUPD — wallefez | ???????????? (@wallefez) March 26, 2024





O orgulho do pai do Endrick, que coisa linda! pic.twitter.com/j7CPeSGr2j — PES MIL GRAU (@Pesgrau) March 26, 2024

Após o apito final, Endrick protagonizou mais um belo momento. Correu novamente para as arquibancadas para celebrar a vitória com um beijo da namorada. Na internet, torcedores destacaram as atitudes românticas do jovem jogador.

Endrick foi comemorar com a namorada a grande fase que vive com a camisa da Seleção Brasileira.



???? @ESPNBrasil pic.twitter.com/Wim20Qox3D — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) March 26, 2024

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima