Real entra em campo contra Botafogo, com desfalque na equipe titular

O gramado sintético do estádio Nilton Santos pode ser um adversário a mais para o Real Brasília, hoje, às 15h, na quarta rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Depois de estrear no impecável piso natural da Vila Belmiro e de mandar duas partidas no tapete do Defelê, na Vila Planalto, as Leoas do Planalto terão pela frente o Botafogo.

O time alvinegro disputou uma partida no popular Engenhão. O gramado não fez diferença. O Grêmio ignorou o fator casa e venceu por 2 x 0 na segunda rodada. O Centro de Treinamento do Real ainda não tem uma opção de chão artificial para simulações de jogo em arenas como a do Botafogo. Não houve tempo também para uma atividade no palco da partida.

"Infelizmente, não tivemos a condição de realizar um preparo no campo sintético, mas reunimos informações para orientar nossas atletas, principalmente sobre a velocidade do jogo, e amanhã (hoje) tentar se adaptar o mais rapidamente possível", afirmou ao Correio o técnico das Leoas, Dedê Ramos.

Real Brasília e Botafogo buscam uma sequência de resultados. No último sábado, as Leoas conquistaram a primeira vitória da temporada contra o Avaí/Kindermann, por 1 x 0. Agora a busca é por um resultado positivo fora de casa. Na estreia, elas empataram com o Santos, na Vila Belmiro. As Gloriosas também garantiram os primeiros três pontos na última rodada, porém em um duelo com mais obstáculos. O confronto foi com o vice–campeão da Libertadores, Palmeiras, em São Paulo, no qual conseguiram vencer por 2 x 0.

Entre os desafios do Real está o desfalque da meia titular Lorena Bedoya na equipe do Real Brasília. No último jogo, a colombiana sofreu lesão em uma disputa de bola e foi retirada do campo. O técnico Dedê Ramos tem dúvida em relação a quem substituirá a jogadora.

Ambos times estão empatados na tabela com quatro pontos, porém o alvinegro está à frente devido ao saldo de gols. Mesmo fora da zona de rebaixamento, na 11ª colocação, o Real tem o pior ataque no campeonato até o momento com apenas dois gols marcados. O desempenho ofensivo é semelhante ao do lanterna Atlético-MG. O Botafogo contabiliza três bolas na rede.

O último confronto direto foi em abril de 2021, com a vitória do Real Brasília por 1 x 0 na Série A1 do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca é comandada por um técnico experiente. Jorge Barcellos comandou a Seleção Brasileira feminina. Ele era o técnico na conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio-2007, no vice na Copa do Mundo de 2007 e na prata nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.

Nos bastidores, o presidente do Real Brasília, Luis Felipe Belmonte, se mobiliza judicialmente contra a denúncia da Ferroviária de importunação sexual na partida realizada no último dia 19. A procuradoria do STJD pediu a abertura de inquérito a fim de apurar o pedido da CBF. A fisioterapeuta Ariane Falavinia, que também trabalha para a Seleção feminina, teria ouvido um funcionário do Real fazer comentários sobre a profissional. A súmula da árbitra Luciana Mafra Leite registra: "Pode mandar ela vir para cá, ela é gostosa".

Em entrevista ao Correio, o presidente do Real, Luis Felipe Belmonte, negou as acusações usando vídeos e fotos. Ontem, ele afirmou que está tomando as medidas cabíveis. "Já está pronto o processo. Já reunimos toda a documentação e provas. Estaremos dando entrada nos procedimentos para reparação", afirmou o dirigente.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Ministério Público Espanhol pede dois anos de prisão para Rubiales

Ministério Público Espanhol pede dois anos de prisão para Rubiales Esportes Gari de Ceilândia conquista Campeonato Mundial de Karatê

Gari de Ceilândia conquista Campeonato Mundial de Karatê Esportes Juan Jesus critica absolvição de Acerbi em acusação de racismo

Juan Jesus critica absolvição de Acerbi em acusação de racismo Esportes Flamengo divulga inscritos para Libertadores com Gabigol na lista; veja os 50 nomes

Flamengo divulga inscritos para Libertadores com Gabigol na lista; veja os 50 nomes Esportes Copa Rio sub-20: Fluminense goleia Audax, mantém 100% e vai à semi

Copa Rio sub-20: Fluminense goleia Audax, mantém 100% e vai à semi Esportes Com gols de Rayan, Vasco goleia e está na semi da Copa Rio sub-20