Carille tem grande retrospecto em mata-mata de Paulistão

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (31), na Vila Belmiro, e saiu na frente na final do Campeonato Paulista. Agora, o Peixe joga por um empate no próximo domingo (07), no Allianz Parque, para ficar com o título estadual. Para isso, o Alvinegro Praiano conta com um fator importante: Fábio Carille.

O treinador conta com um retrospecto impecável em mata-matas do Campeonato Paulista. Desde que deixou a função de auxiliar para virar técnico, Carille disputou cinco edições do Paulistão e venceu três defendendo as cores do Corinthians (2017, 2018 e 2019). A quarta vez foi justamente com o Santos, mas acabou demitido antes das eliminatórias da competição.

Contudo, na soma de todos os mata-matas, Carille não tem nenhuma eliminação. Em 2017, passou por Botafogo, São Paulo e Ponte Preta. No ano seguinte, derrotou Bragantino, São Paulo e Palmeiras. Por fim, em 2019, superou Ferroviária, Santos e São Paulo para ficar com mais um título.

É verdade que, neste período, há derrotas, como em 2018, quando perdeu o jogo de ida contra o Palmeiras. Contudo, o treinador conseguiu inverter o placar em pleno Allianz Parque para ficar com o título. Assim, Carille nunca viu seu time cair em um confronto eliminatório no Estadual.

Carille busca manter retrospecto impecável

Agora, Carille tenta manter essa fama e conquistar mais um título do Paulistão. As equipes se enfrentam no próximo domingo (7), às 18h, no Allianz Parque. O Santos joga por uma vitória ou um empate para ser campeão. Em caso de derrota por um gol de diferença, independentemente do placar, o confronto vai para as penalidades. O Palmeiras precisa de uma vitória por mais de dois gols de diferença para ficar com a taça.