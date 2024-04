São Paulo sediará campeonato de luta de travesseiros; entenda

Você já ouviu falar do 'Pillow Fight', nome em inglês para luta de travesseiros? Pois bem, a modalidade esportiva é nova no Brasil, e receberá, pela segunda vez, o grande torneio da categoria na Zona Oeste de São Paulo, entre a próxima sexta-feira (5/4) e domingo (7/4).

A prática envolve a substituição das luvas utilizadas por ex-integrantes do UFC e do Jiu-Jitsu por pequenos travesseiros amarrados a uma das mãos dos participantes, e poderá ser vista durante o evento Arnold South America, no Expo Center. O conjunto de atrações diz respeito à maior convenção multiesportiva da américa latina, no Expo Center Norte.

Enquanto ainda luta por espaço no cenário esportivo mundial, o torneio terá como premiação o montante de US$ 1 mil dólares, pouco mais de R$ 5 mil, e reunirá 50 atletas na disputa pelo topo do pódio. Após a primeira edição do Pillow Fight Championship, em novembro passado, até mesmo uma federação foi criada. A Federação Paulista de Pillow Fight (FPPF), inclusive, será a responsável por administrar a competição.

De acordo com Steve Williams, CEO do Pillow Fight Championship, o grande destaque da modalidade é a existência de "estratégias diferenciadas" e a capacidade dos atletas de tornar a luta mais competitiva através justamente dos travesseiros.

"Os lutadores não gostam de ter seus ossos quebrados e tem muita gente que não quer ver violência e sangue, e, sim, uma boa competição que envolva entretenimento e estratégias de pontuação diferenciadas”" disse ele, ao portal Estadão. “O atleta então não precisa usar propriamente a sua força, mas dominar seu cérebro e habilidades com o travesseiro para tornar a luta competitiva”, acrescentou ele.

Como a luta funciona?

Apesar de ser algo recente de forma geral, a luta de travesseiros já é uma prática mais consolidada em outros locais do mundo. Os primeiros passos foram dados na Flórida, nos Estados Unidos, em 2018. O país foi o primeiro a tornar oficial a categoria como algo portador de regras, eventos e materiais específicos para que a prática se tornasse possível.

A categoria em questão é, inclusive, um caminho alternativo para os competidores que deixam outras espécies de luta em busca de novos horizontes. Por isso, justamente, a imigração de atletas vindos do MMA, jiu-jitsu e boxe, por exemplo.

Em relação ao pillow fight, os competidores se enfrentam dentro de um octógono, como no UFC, ou um ringue, como no boxe, ou qualquer outra plataforma apropriada. Com um critério de pontuação estabelecido, como um ponto para uma travesseirada na cabeça e três pontos para um giro de 360º seguido por um golpe em qualquer lugar do corpo, por exemplo, ganha quem tiver o maior score final.

Veja um pouco da disputa dentro do ringue:

Para os três dias de evento, as atividades acontecerão entre 13h30 e 18h e incluirão um dia para a apresentação de crianças e até mesmo um espaço para a prática da modalidade por parte do público. Aos interessados em comparecer, os ingressos poderão ser adquiridos através do site . A meia entrada custará R$ 105, enquanto a inteira, R$ 210. Desde que sejam acompanhadas pelos respectivos responsáveis, crianças de até 12 anos também poderão entrar, livres de qualquer custo.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

