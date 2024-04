Alan Neto, apresentador do programa Trem Bala, morre aos 83 anos

O jornalista Alan Neto, apresentador do programa Trem Bala, da TV Ceará, morreu nesta quarta-feira (3/4). Aos 83 anos, Neto estava internado em Fortaleza desde o fim de janeiro, quando sofreu um acidente doméstico.

Por conta do incidente, o jornalista fraturou o colo do fêmur e foi submetido a uma cirurgia. Ele chegou a ter alta, mas voltou ao hospital com quadro de pneumonia.

Nascido em Senador Pompeu, no interior do Ceará, ele começou a carreira aos 15 anos, em uma rádio de Fortaleza. Atualmente, era colunista do jornal O Povo e comandava o programa esportivo Trem Bala, na rádio O Povo/CBN e na TV Ceará.

Neto tinha como bordões "Olha o dedo do Trem Bala", "passe adiante" e "bombas de milmegatons".