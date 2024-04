CBF detalha tabela das primeiras rodadas do Brasileirão

A CBF anunciou datas, horários e locais das partidas até a nona rodada da competição - (crédito: Lucas Figueiredo/CBF) Jogada10 Jogada10

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (4/4), a tabela detalhada das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Em documento, a entidade anunciou, então, as datas, os horários e os locais das partidas até a nona rodada da competição.

Desse modo, o Brasileirão começa no dia 13 de abril, com Internacional x Bahia e Criciúma x Juventude. Ambas as partidas começam às 18h30. Fluminense x Red Bull Bragantino e São Paulo x Fortaleza fecham o dia. No domingo (14), portanto, mais seis jogos complementam a rodada com destaque para o duelo de campeões entre Vitória x Palmeiras.

Confira as nove primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada

Data Partida Horário 13/4 (sábado) Internacional x Bahia 18H30 13/4 (sábado) Criciúma x Juventude 18H30 13/4 (sábado) Fluminense x Red Bull Bragantino 21H 13/4 (sábado) São Paulo x Fortaleza 21H 14/4 (domingo) Atlético-GO x Flamengo 16H 14/4 (domingo) Vasco x Grêmio 16H 14/4 (domingo) Corinthians x Atlético-MG 16H 14/4 (domingo) Athletico-PR x Cuiabá 16H 14/4 (domingo) Cruzeiro x Botafogo 17H 14/4 (domingo) Vitória x Palmeiras 18H30

2ª rodada

Data Partida Horário 16/4 (terça-feira) Bahia x Fluminense 21H30 17/4 (quarta-feira) Grêmio x Athletico-PR 19H 17/4 (quarta-feira) Atlético-MG x Criciúma 19H 17/4 (quarta-feira) Red Bull Bragantino x Vasco 19H 17/4 (quarta-feira) Fortaleza x Cruzeiro 20H 17/4 (quarta-feira) Juventude x Corinthians 20H

17/4 (quarta-feira) Palmeiras x Internacional 21H30 17/4 (quarta-feira) Flamengo x São Paulo 21H30 18/4 (quinta-feira) Botafogo x Atlético-GO 21H30 A definir Cuiabá x Vitória --

3ª rodada

Data Partida Horário 20/4 (sábado) Fluminense x Vasco 16h 20/4 (sábado) Grêmio x Cuiabá 18H30 20/4 (sábado) Red Bull Bragantino x Corinthians 18H30 20/4 (sábado) Atlético-MG x Cruzeiro 21H 21/4 (domingo) Vitória x Bahia 16H 21/4 (domingo) Palmeiras x Flamengo 16H 21/4 (domingo) Athletico-PR x Internacional 16H 21/4 (domingo) Botafogo x Juventude 18H30 21/4 (domingo) Atlético-GO x São Paulo 18H30 A definir

Criciúma x Fortaleza --

4ª rodada

Data Partida Horário 27/4 (sábado) Vasco x Criciúma 16H 27/4 (sábado) Cuiabá x Atlético-MG 18H30 27/4 (sábado) Bahia x Grêmio 21H 28/4 (domingo) Flamengo x Botafogo 11H 28/4 (domingo) Cruzeiro x Vitória 16H 28/4 (domingo) Corinthians x Fluminense 16H 28/4 (domingo) Fortaleza x Red Bull Bragantino 18H30 28/4 (domingo) Juventude x Athletico-PR 18H30 28/4 (domingo) Internacional x Atlético-GO 20H 29/4 (segunda-feira) São Paulo x Palmeiras 20H

5ª rodada

Data Partida Horário 4/5 (sábado) Corinthians x Fortaleza 16H 4/5 (sábado) Fluminense x Atlético-MG 16H 4/5 (sábado) Red Bull Bragantino x Flamengo 18H30 4/5 (sábado) Cruzeiro x Internacional 21H 5/5 (domingo) Grêmio x Criciúma 16H 5/5 (domingo) Vitória x São Paulo 16H 5/5 (domingo) Athletico-PR x Vasco 16H 5/5 (domingo) Botafogo x Bahia 18H30 5/5 (domingo) Cuiabá x Palmeiras 18H30 6/5 (segunda-feira) Juventude x Atlético-GO 21H

6ª rodada

Data Partida Horário 11/5 (sábado) Flamengo x Corinthians 16H 11/5 (sábado) Atlético-MG x Grêmio 21H 12/5 (domingo) Vasco x Vitória 11H 12/5 (domingo) Atlético-GO x Cruzeiro 16H 12/5 (domingo) Palmeiras x Athletico-PR 16H 12/5 (domingo) Fortaleza x Botafogo 16H

12/5 (domingo) Bahia x Red Bull Bragantino 18H30 13/5 (segunda-feira) São Paulo x Fluminense 19H

13/5 (segunda-feira) Internacional x Juventude 21H A definir Criciúma x Cuiabá --

7ª rodada

Data Partida Horário 18/5 (sábado) Vitória x Atlético-GO 16H 18/5 (sábado) Fortaleza x Athletico-PR 18H30 18/5 (sábado) Vasco x Flamengo 21H 19/5 (domingo) Criciúma x Palmeiras 11H 19/5 (domingo) Atlético-MG x Bahia 16H 19/5 (domingo) Fluminense x Juventude 16H 19/5 (domingo) Cuiabá x Internacional 18H30 19/5 (domingo) Grêmio x Red Bull Bragantino 18H30 A definir São Paulo x Cruzeiro -- A definir Corinthians x Botafogo --

8ª rodada

Data Partida Horário 25/5 (sábado) Red Bull Bragantino x Atlético-MG 18H30 25/5 (sábado) Atlético-GO x Corinthians 18H30 25/5 (sábado) Internacional x São Paulo 21H

26/5 (domingo) Juventude x Vitória 11H

26/5 (domingo) Bahia x Fortaleza 16H 26/5 (domingo) Palmeiras x Vasco 16H 26/5 (domingo) Cruzeiro x Cuiabá 18H30 26/5 (domingo) Athletico-PR x Criciúma 18H30 A definir Botafogo x Fluminense -- A definir Flamengo x Grêmio --

9ª rodada

Data Partida Horário 1º/6 (sábado) Vitória x Internacional 16H 1º/6 (sábado) Red Bull Bragantino x Juventude 16H 1º/6 (sábado) Fluminense x Atlético-GO 18H 1º/6 (sábado) Grêmio x Botafogo 21H 2/6 (domingo) Criciúma x Bahia 11H 2/6 (domingo) Corinthians x São Paulo 16H 2/6 (domingo) Athletico-PR x Flamengo 16H 2/6 (domingo) Atlético-MG x Palmeiras 18H30 2/6 (domingo) Vasco x Cruzeiro 18H30 2/6 (domingo) Cuiabá x Fortaleza 18H30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

1º/6 (sábado)