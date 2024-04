Tite afirma que Flamengo poderia ter goleado o Palestino

Tite exaltou a atuação do Flamengo no primeiro tempo diante do Palestino - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada 10) Jogada10 Jogada10

Com boa atuação no primeiro tempo e tomando diversos sustos na segunda etapa, o Flamengo venceu o Palestino por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (10), no Maracanã. O jogo valeu pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Tite elogiou a atuação da equipe na primeira etapa, quando pressionou, fez um gol e perdeu diversas oportunidades de ampliar o placar.

“Não conseguimos marcar o segundo gol e quando isso acontece, o time começa a ficar tenso. É preciso maturidade para realizar essa pressão, fazer o primeiro e o segundo gol. Merecíamos três ou quatro no primeiro tempo. No segundo, sofremos pressão, mas conseguimos definir também com as trocas”, analisou.

Estreante da noite, Lèo Ortiz fez o segundo gol, já perto do fim do segundo tempo. Ao explicar a escalação do zagueiro como titular, Tite disse que, por fim, será natural a partir da sequência de jogos um maior rodízio na equipe.

“É humanamente impossível em competições tão grandes e difíceis, repetir a equipe toda quarta e domingo. Léo entrou hoje, já que o Fabrício vinha de seis jogos seguidos e duas viagens. Vamos valorizar o grupo e é fundamental que todos estejam prontos. Em suma, precisaremos de cada um. Precisávamos vencer e tivemos um primeiro tempo com grande volume de jogo”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.