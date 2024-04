Brasiliense e Real Brasília anunciam reforços para a estreia na Série D

A apenas 17 dias da largada para a primeira das 14 rodadas da fase inicial da Série D do Campeonato Brasileiro, no dia 28 de abril, os representantes da capital federal no cenário nacional em 2024, Brasiliense e Real Brasília, já se movimentam nos bastidores para a organização dos respectivos plantéis.

Em busca de momentos de glória nos gramados Brasil afora, Jacaré e Leão do Planalto apostarão todas as fichas na disputa da quarta divisão do país. Isso porque a competição em questão é a única oportunidade de sucesso de ambos para a temporada, assim como a única maneira de garantir um calendário cheio pelo segundo ano consecutivo. Afinal, com o fracasso de chegar à decisão do Candangão em 2024, nenhum dos dois está com presença garantida nos torneios nacionais para o ano que vem.

Por falar justamente no fim do torneio local, as eliminações de ambas as equipes trouxeram consigo as primeiras mudanças. Para a disputa da Série D, Brasiliense e Real Brasília terão novos treinadores à disposição. Do lado do Jacaré, o escolhido para substituir Vilson Taddei, demitido em março passado, foi Paulo Roberto Santos. O carioca, egresso do XV de Piracicaba, será o terceiro comandante do time amarelo.

Já os Leões do Planalto, terão Marcelo Caranhato como o chefe da comissão técnica. Conhecido por já ter comandado o Gama, em 2021, Caranhoto chega para substituir o interino Dedê Ramos. Este último estava no cargo desde a demissão de Ariel Mamede, demitido no último mês de fevereiro.

A adição em questão, porém, não será a única nos bastidores do time azul. Léo Roquete, ex-auxiliar técnico de Adelson de Almeida na campanha vencedora do Candangão pelo Ceilândia, será o treinador da equipe sub-20 do time do Defelê no Candanguinho.

Dentro de campo, além disso, também haverá mudanças. O atual campeão local ainda não anunciou novos nomes para o restante do ano. O time do Serejão, em contrapartida, já incorporou três caras novas ao plantel. O primeiro contratado foi o zagueiro Renan Dutra. O defensor de 32 anos estava no Marcílio Dias-SC e viverá a primeira experiência no futebol do DF.

O lateral esquerdo Márcio Duarte é outro que estreia nos gramados candangos. O gaúcho de 32 anos veio do São Luiz-RS, e ostenta no currículo o título da Recopa Gaúcha sobre o Grêmio, em fevereiro passado. No fechamento da lista, está Gui Mendes. Meio-campista de 23 anos, o atleta é egresso do Gama, e anotou três gols na última edição do Candangão.

Mandante, o Brasiliense terá a equipe goiana Anápolis como o primeiro adversário. O confronto, marcado para acontecer no estádio Serejão, ainda não possui horário confirmado. O Real Brasília, por outro lado, estreia como visitante. O compromisso será contra o Capital-TO, no estádio Nilton Santos. Da mesma forma, o horário do jogo ainda será anunciado.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

