Sport lamenta morte de torcedor que engasgou com espetinho antes de jogo

Um torcedor de 39 anos do Sport, identificado como Sérgio Augusto Vila Nova de Melo, morreu após se engasgar com um espetinho de carne minutos antes do time iniciar a partida contra o Ceará pela Copa do Nordeste nessa quarta-feira (10/4). Em um post realizado no Instagram, o clube lamentou a morte de Sérgio.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do torcedor Sérgio Augusto. Nossos sentimentos aos amigos e familiares neste momento tão difícil”, disse o post. O acidente fatal ocorreu na Arena Pernambuco, onde o torcedor estava para acompanhar o jogo.

Segundo relatos, torcedores que estavam próximos a Augusto realizaram os primeiros socorros e chamaram um policial que estava próximo para realizar a manobra de Heimlich, com o objetivo de desobstruir a garganta da vítima.

O homem conseguiu voltar a respirar, mas precisou ser encaminahdo com urgência para o Hospital da Restauração, em Recife, e acabou não resistindo. Nos comentários da publicação, alguns internautas relataram que o atendimento ao torcedor demorou.

O Correio entrou em contato com o Sport e a Polícia Civil do estado para buscar mais detalhes sobre o caso, mas até a publicação desta matéria, não teve retorno. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.