Guia da rodada 2 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

Nem precisa sentir saudade, porque a segunda rodada já chegou. Com apenas dois dias de intervalo, as equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro 2024 para a bateria do meio de semana, desta vez com apenas novo confrontos marcados, entre terça (16/4) e quinta-feira (18/4). O Vitória será o único time com mais tempo de descanso, pois o duelo contra o Cuiabá foi adiado em razão do compromisso da quipe mato-grossense pela semifinal da Copa Verde, contra o Vila Nova.

A abertura da rodada é nesta terça, quando Fluminense e Bahia se enfrentam na Arena Fonte Nova, às 21h30. Depois, a agenda do dia seguinte está lotada de confrontos, começando às 19h na Arena Grêmio e no Nabi Abi Chedid, com o Grêmio enfrentando o Athletico Paranaense e o RB Bragantino recebendo o Vasco. Às 20h, jogarão Atlético-MG e Criciúma, na Arena MRV; Fortaleza e Cruzeiro, na Arena Castelão; Juventude e Corinthians, no Estádio Alfredo Jaconi; e Palmeiras e Internacional, no Allianz Parque.

Um dos principais confrontos da bateria coloca frente a frente os finalistas da Copa do Brasil de 2023, no duelo entre Flamengo e São Paulo no Maracanã, às 21h30, para terminar a noite de muita bola rolando. Para encerrar a rodada, Botafogo e Atlético-GO jogam na quinta feira, no Nilton Santos. Confira a seguir o guia do Correio sobre as partidas.

Bahia x Fluminense

O vice no estadual e a derrota de virada na estreia do Brasileirão fizeram aumentar a pressão por resultados no Bahia. Ainda assim, Rogério Ceni e companhia querem fazer valer o fator casa, com dez vitórias e um empate como mandante na Fonte Nova. Do outro lado, o Fluminense deve poupar alguns titulares por desgaste físico, como Marcelo e Felipe Melo, e precisa de um bom desempenho para voltar a convencer como atual campeão da América. Um triunfo é importante para ambos os tricolores, especialmente para recuperar a moral antes dos clássicos contra Vitória e Vasco no fim de semana. Aos apostadores, uma partida entre a dupla não termina empatada desde o primeiro turno de 2018. Daí em diante, são quatro triunfos baianos e cinco cariocas em nove encontros.

Data: Terça-feira (16/4), às 21h30

Local: Arena Fonte Nova (BA)

Transmissão: SporTV e Premiere

Bahia

Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre; Everton Ribeiro, Thaciano, Jean Lucas e Cauly; Estupiñán (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Martinelli e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Marquinhos, Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz

Grêmio x Athletico

O confronto sulista coloca frente a frente Grêmio e Athletico em momentos distintos após os respectivos títulos estaduais. O Imortal venceu apenas um dos últimos cinco jogos e foi vazado em quatro deles, enquanto o Furacão venceu todas as oito partidas sob o comando de Cuca, com 27 bolas na rede a favor no período, além de ser o líder do Brasileirão pelo saldo. O retrospecto recente mostra equilíbrio no confronto, com cinco vitórias para cada lado.

Data: Quarta-feira (17/4), às 19h

Local: Arena do Grêmio (RS)

Transmissão: SporTV e Premiere

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Kannemann (Geromel), Rodrigo Ely e Cuiabano; Du Queiroz, Villasanti e Cristaldo; Soteldo, Pavon e Diego Costa (JP Galvão). Técnico: Renato Gaúcho

Athletico

Bento; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Zapelli e Cuello; Canobbio e Pablo. Técnico: Cuca

Red Bull Bragantino x Vasco

Em mais um confronto que antecede clássicos para a rodada seguinte, o Bragantino tenta se recuperar contra o Vasco com ambos enfrentando problemas de lesão. O Massa Bruta não terá Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Helinho, todos no departamento médico, e ainda não sabe se vai contar com o goleiro Cleiton, cujo substituto deve ser Lucão, cria da base cruzmaltina. O Gigante da Colina segue sem o craque Payet e não terá Medel, liberado para resolver problemas pessoais. As equipes se enfrentaram 19 vezes na história, com duas vitórias dos paulistas, sete dos cariocas e dez empates.

Data: Quarta-feira (17/4), às 19h

Local: Nabi Abi Chedid (SP)

Transmissão: Premiere

Bragantino

Lucão (Cleiton); Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul e Gustavinho; Laquintana, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames; Rossi, David e Vegetti. Técnico: Ramón Dìaz

Atlético-MG x Criciúma

Iguais na tabela, Atlético-MG e Criciúma se enfrentam pela primeira vitória no Brasileirão 2024. A partida na Arena MRV marca o reencontro entre as equipes após 9 anos, tempo em que o Tigre esteve fora da elite. Na última vez, os catarinenses venceram por 3 x 1 e aumentaram a vantagem histórica contra o Galo, com dez vitórias, cinco derrotas e seis empates. Ainda assim, os mineiros vão com sede ao pote para mostrar o motivo do favoritismo e chegar bem para o clássico com o Cruzeiro na rodada seguinte.

Data: Quarta-feira (17/4), às 20h

Local: Arena MRV (MG)

Transmissão: Premiere

Atlético-MG

Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otavio, Alan Franco (Igor Rabello), Zaracho e Igor Gomes (Scarpa); e Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

Criciúma

Alisson, Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel, Miguel Trauco; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caike (Eder). Técnico: Cláudio Tencati

Fortaleza x Cruzeiro

O encontro na Arena Castelão promoverá um embate entre duas equipes que abriram as respectivas campanhas no torneio com vitórias. No MorumBIS, o Fortaleza viveu uma performance autoral diante do São Paulo. Por pouco, não fechou a partida sem ser vazado. O momento vem a calhar, principalmente após o vice-campeonato cearense, perdido frente ao Ceará. A vitória sobre o Botafogo, de virada, também veio em bom momento para o Cruzeiro. Outro vice-campeão estadual diante do grande rival, estrear com vitória no campeonato, para o time azul, também foi importante. Resta, agora, buscar um bom resultado para escapar de um arquétipo de crise, diante de uma equipe que tem, em casa, a própria fortaleza.

Data: Quarta-feira (17/4), às 20h

Local: Arena Castelão (CE)

Transmissão: Premiere

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Kuscevic e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Hércules; Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva, Matheus Pereira e Arthur Gomes; Dinenno. Técnico: Fernando Seabra

Juventude x Corinthians

Para a equipe gaúcha, todo ponto somado será fundamental na missão pela permanência na elite do futebol nacional em 2025. Além de viver bom começo de ano, com o vice-campeonato estadual, o Juventude terá no calejado técnico Roger Machado e na mescla entre jovialidade e experiência do elenco os grandes trunfos para alcançar o objetivo desejado. Pelo caminho, terá um Corinthians ainda cercado por indefinições. Apesar de não estar em uma crise propriamente dita, vive momento ruim. Contra o Atlético-MG, mesmo com um a mais, não foi capaz de sair do 0 x 0. Dessa vez, no entanto, enfrenta um elenco inferior ao próprio plantel. O confronto em questão, poderá ser, para as duas equipes, a oportunidade de garantir os primeiros três pontos.

Data: quarta-feira (16/4), às 20h

Local: Estádio Alfredo Jaconi (SC)

Transmissão: Premiere

Juventude

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Rildo, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Corinthians

Cássio; Fágner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Palmeiras x Internacional

Palestra e Colorado entrarão em campo como protagonistas de contextos diferentes. Os momentos recentes se diferem bruscamente. Enquanto o time paulista foi campeão estadual pela terceira vez seguida, o Inter chegou ao Brasileirão com o peso de ter completado a oitava edição de gaúchão sem o título. A primeira rodada, no entanto, trouxe sucesso para ambos. Diante dos rivais Bahia e Vitória, venceram nas respectivas estreias. A equipe paulista, porém, terá a vantagem de ainda estar invicta diante da própria torcida em 2024.

Data: quarta-feira (17/4), às 20h

Local: Allianz Parque (SP)

Transmissão: Premiere

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga, Lázaro; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Borré e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Flamengo x São Paulo

Rubro-negros e tricolores se encontrarão pela primeira vez desde a última final da Copa do Brasil, terminada com o título inédito do São Paulo na competição. De lá para cá, no entanto, os cenários mudaram. Invicto em 2024, o Flamengo não é derrotado desde justamente aquela final. Em 18 jogos disputados até aqui no novo ano, sofreu apenas três gols. Possui, portanto, uma das grandes defesas do país. Já o lado visitante, vive momento ruim. Com o comandante Thiago Carpini sob forte pressão, a equipe do MorumBIS tem sofrido para convencer a torcida.

Data: quarta-feira (17/4), às 21h30

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite

São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Erick, Luciano e Michel Araújo; André Silva. Técnico: Thiago Carpini.

Botafogo x Atlético-GO

A crise enfrentada no Nilton Santos não é novidade para o botafoguense. O momento ruim extra-campo, liderado pelo presidente John Textor, foi transmitido para dentro das quatro linhas. Sem contar com as duas derrotas nas rodadas um e dois da Libertadores, abriu o Brasileirão com revés para o Cruzeiro, de virada. A esperança, agora, será enfrentar um rival de nível técnico inferior e de menos tradição no cenário nacional. O Dragão, no entanto, também pode não ser flor que se cheire. Além de ter dado trabalho ao Flamengo, em Goiânia, pela 1ª rodada, vem com a moral do sétimo título candango, o terceiro seguido.

Data: quinta-feira (18/4), às 21h30

Local: Nilton Santos (RJ)

Transmissão: Premiere

Botafogo

Gatito Fernández; Mateo Ponte, Halter, Bastos e Marçal; Luiz Henrique, Danilo, Marlon Freitas e Jeffinho; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Pedrão, Felipe e Guilherme Romão; Norberto, Baralhas, Shaylon e Techera; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Emílio Faro (Jair Ventura está suspenso)

Cuiabá x Vitória

O encerramento da rodada ainda não tem data marcada. A CBF decidiu adiar a partida entre Cuiabá e Vitória, em razão do Dourado ter compromisso marcado para quarta-feira (17/4), pela ida da semifinal da Copa Verde, contra o Vila Nova, em Goiânia. Por isso, o confronto válido pela segunda rodada do Brasileirão não acontece nesta semana e ainda está sem previsão de remarcação.

