CBF divulga análise do VAR em expulsão do Botafogo

No último domingo (14/04), Alexander Barboza teve participação curta e decisiva no jogo entre Cruzeiro e Botafogo. O zagueiro entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo e recebeu um cartão vermelho seis minutos depois. A CBF divulgou os motivos da expulsão nesta segunda-feira (15/04).

Expulsão do Botafogo

Alexander Barboza foi advertido com cartão amarelo após dar uma entrada perigosa em Matheus Pereira. No entanto, Matheus Delgado, árbitro do jogo, foi chamado pelo VAR e reassistiu ao lance. O juiz, dessa forma, enxergou um “jogo brusco grave” na jogada e optou pela expulsão do defensor.

“A intensidade é alta. A sola pega na canela. Ela sobe. Recomendo revisão para possível vermelho”, disse um membro na cabine do VAR.

“Já vi. A intensidade é alta, atinge com a sola da chuteira acima da linha do pé. Vou mudar a decisão de cartão amarelo para cartão vermelho por jogo brusco grave”, disse o árbitro Matheus Delgado no campo do jogo.

Aliás, o Glorioso perdeu por 3 a 2 no Mineirão e estreou com derrota no Brasileirão. Os jogadores alvinegros, dessa forma, agora entram em campo na próxima quinta-feira (18/04), diante do Atlético-GO, às 21h30, no Nilton Santos, pela segunda rodada do campeonato.