Torcedores do São Paulo invadem rede social de José Mourinho

Thiago Carpini ainda é o treinador do São Paulo, mas o torcedor já sonha com uma mudança no cargo. E sonham alto. Com a situação quase insustentável com o atual técnico do clube, a torcida do Tricolor Paulista começou a invadir as redes sociais do português José Mourinho e pedindo sua chegada no MorumBIS.

Desde a tarde desta segunda-feira (15), o Instagram do técnico português vem recebendo uma enxurrada de comentários, pedindo para que ele venha comandar o São Paulo. Alguns torcedores ainda marcam o presidente Júlio Casares e até mesmo Lucas Moura. O atacante trabalhou com o treinador no Tottenham, entre 2019 e 2021 e pede aquela ”ajudinha”.

A última foto, por exemplo, traz o técnico dando a bandeirada durante uma corrida da MotoGP em sua terra natal. Nos comentários, é possível ver mensagens com o mesmo pedido: a ida de Mourinho ao Tricolor. “Salva o São Paulo”, escreveram alguns torcedores.

Mourinho está livre no mercado desde que foi demitido da Roma, em janeiro. Ele vem tirando um período sabático, mas em uma declaração no mês passado, ele disse que pretende voltar a trabalhar no futebol até junho e que poderia treinar uma equipe em qualquer lugar do mundo.

O que pesaria contra é a situação financeira. Afinal, Mourinho recebia cerca de R$8 milhões por mês para trabalhar na Roma, seu último clube. Vale destacar que o São Paulo vive por um momento delicado financeiramente.

Carpini segue trabalho no São Paulo

Enquanto isso, Thiago Carpini vive momento delicado no MorumBIS. O São Paulo enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o treinador vem perdendo a confiança nos bastidores e pode cair até mesmo com uma vitória.