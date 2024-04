Lázaro avalia sua evolução no Palmeiras: "Bastante coisa para melhorar"

Lázaro vem ganhando mais chances no Palmeiras - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Uma das contratações do Palmeiras para esta temporada, o meia-atacante Lázaro vem ganhando cada vez mais espaço com Abel Ferreira. Nos últimos dez jogos, ele ficou apenas fora de dois compromissos. O jogador admite que ainda está em evolução, mas que também está cada vez mais adaptado no Verdão.

“Estou bastante feliz pela evolução. Sei que ainda tem bastante coisa para melhorar, então no dia a dia, jogo a jogo, eu venho buscando essa evolução com a ajuda dos meus companheiros e da comissão. Isso faz com que eu me sinta muito à vontade dentro de campo. Cada dia que passa eu venho aprendendo, buscando a evolução”, disse Lázaro, para o site oficial do Palmeiras.

Lázaro só não entrou em campo no duelo contra a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulistão e contra o Liverpool-URU, pela Libertadores. Nos outros, ele foi titular em três jogos e saiu do banco em outras seis oportunidades. Aliás, ele ganhou a chance de ser titular no jogo decisivo do Estadual, contra o Santos e levantando sua primeira taça com o Alviverde.

“Com certeza, fico bastante feliz pelo primeiro título em tão pouco tempo aqui. Que seja o primeiro de muitos. A gente sabe que essa temporada vai ser complicada, muitos jogos, e temos de estar atentos a cada momento, virar a chave em cada jogo que a gente for jogar. Com pouco tempo aqui, eu já percebo que o grupo tem essa facilidade de conseguir virar a chave entre as competições. Isso é bastante importante para que no decorrer da temporada o grupo possa se sair muito bem. Jogo a jogo, passo a passo, vamos conquistando nosso objetivo”, finalizou.

Lázaro tenta convencer Palmeiras a estender seu período no clube

O meia-atacante está emprestado pelo Almería até o final da temporada, mas o Palmeiras pode estender este vínculo por mais um ano. O jogador vem adquirindo confiança de Abel Ferreira e agora tenta convencer o Verdão a permanecer.