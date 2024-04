Fluminense encaminha empréstimo de Yago a clube da Série B

Yago foi a revelação do Campeonato Carioca e defenderá as cores do Coritiba - (crédito: - Foto: Vitor Melo / NIFC) Jogada10 Jogada10

Depois de se destacar com a camisa do Nova Iguaçu, Yago, que pertence ao Fluminense, terá um novo desafio na sequência da carreira. O Tricolor encaminhou o empréstimo do jogador para o Coritiba até o fim da temporada, com cláusula de opção de compra ao fim do contrato. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o CEO do Coxa, Carlos Amodeo, esteve no Rio de Janeiro, na segunda-feira (15), para definir o acordo. Na última edição do Estadual, o jovem, de 22 anos, marcou três gols e deu três assistências em 14 jogos e foi eleito a revelação do estadual.

No Coritiba, Yago, que é filho do ex-jogador Iranildo, vai disputar posição com Matheus Frizzo, Vini Paulista, Jean Gabriel e Matheus Dias. Antes disso, se reapresentou no Fluminense a pedido do técnico Fernando Diniz, que optou por emprestá-lo para seguir com minutagem em 2024.

O clube do Alto da Glória já havia oficializado a chegada de Morelli, volante vice-campeão paranaense pelo Maringá. O meia deve desembarcar nesta semana para realizar exames médicos e ficar à disposição do técnico Guto Ferreira para a Série B.

Além disso, o lateral-direito Jhonny , de 19 anos, que estava emprestado para o Red Bull Bragantino, também deve chegar ao longo da semana. Por fim, o executivo de futebol do Coxa, William Thomas, que assumiu o cargo em março, conduziu as negociações.