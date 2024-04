PSG e Borussia Dortmund são os primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões

A Uefa Champions League conheceu os primeiros semifinalistas da edição da temporada 2023/2024. Na Catalunha, o Paris Saint-Germain derrotou o Barcelona pelo placar de 4 x 1 (6 x 4, no agregado) e completou um retorno após ser derrotado diante da própria torcida, no jogo de ida.

Com um a mais desde os 30 minutos de jogo, a equipe francesa mostrou qualidade para impôr o próprio sistema de jogo. Através dos gols de Mbappe (2x) e Dembélé e Vitinha, os parisienses chegaram a apenas a terceira semifinal da competição europeia.

No outro jogo da noite, o próximo adversário da equipe do Parque dos Príncipes foi definido: o Borussia Dortmund. A equipe alemã foi outra que garantiu a vaga na partida de volta, partindo de desvantagem prévia. Derrotado por 2 x 1 em Madri, o Borussia precisava marcar gols diante da torcida amarela para sonhar com a primeira presença na fase em questão desde a campanha vice-campeã europeia, em 2013.

E assim o fez. Em um jogaço de seis gols, contou com um esforço coletivo para derrotar Simeone & Cia. e avançar. Os autores dos quatro gols foram todos distintos. Brandt, Maatsen, Fulkrug e Sabitzer foram às redes. Para o Atleti, resta um gosto amargo. Além de ter perdido a vantagem, pecou por não ter levado para a segunda partida um resultado melhor.

Reviravoltas, provocações e agressões

O contexto nervoso do principal jogo da noite, o encontro entre Barcelona e Paris Saint-Germain, se instaurou antes mesmo da bola rolar. Do lado de fora do Estádio Olímpico de Montjuïc, os torcedores Culés deram o que falar.

As provocações diante do atacante Dembélé, do PSG, ditavam o ritmo. O francês é ex-jogador do time catalão, e se transferiu para Paris em julho passado. Notas falsas com o rosto dele eram jogadas na porta do local da partida. Sobrou até mesmo para o ônibus da equipe mandante.

Antes do confronto, torcedores azul e grená foram vistos jogando pedras, por engano, no veículo. A lástima maior, no entanto, ficou com as provocações diante do brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid. Em coro, os apoiadores entoavam uma canção para desejar a morte do jogador tupiniquim.

Em campo, os ânimos também estiveram à flor da pele. Dentro dos 90 minutos complementares, diferentes partidas tomaram forma. No começo, o Barcelona superou a forte pressão exercida pelo time visitante, sobretudo pelo lado esquerdo, com Nuno Mendes e Barcola, e abriu o placar. Em jogada de Lamine Yamal pela direita, Raphinha aproveitou a sobra e fez o primeiro.

Dezoito minutos mais tarde, entretanto, a situação mudou. Após cotovelada de Araújo em Barcola, o zagueiro uruguaio acabou expulso. O embate, então, se tornou em um pesadelo para o time da casa. Abatido, nada foi capaz de fazer para impedir o crescimento dos parisienses na partida. Ao deixar o Barcelona nas cordas, virou o jogo com três gols e sacramentou o placar.

Mbappe, que ainda não tinha ido às redes na eliminatória, guardou o dele, de pênalti, anteriormente sofrido por Dembélé. Foi o próprio, além disso, o autor do primeiro tento, um golaço de perna direita. Com ele, a lei do ex fez mais uma vítima. De longa distância, Vitinha fez o segundo. Ainda havia espaço, porém, para a estrela de Mbappe brilhar mais uma vez.

Sozinho diante de Ter Stegen, foi negado pelo arqueiro alemão. Em seguida, contou com novo rebote após segunda tentativa de Fabián Ruíz, e bateu em direção ao gol livre para dar números finais ao confronto e decretar a goleada: 4 x 1.

As semifinais, inclusive, já tem data para acontecer. Enquanto os jogos de ida acontecem na terça-feira, dia 30 de abril, os da volta estão marcados para a terça seguinte, dia 7 de maio. Nesta quarta-feira (17/4), Arsenal, Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City definirão os outros dois clubes restantes do torneio.



Ficha técnica:



Barcelona 1 x 4 Paris Saint-Germain - quartas de final da Uefa Champions League, jogo de volta

Local: Estádio Olímpico de Montjuïc, Barcelona

Arbitragem: Istvan Kovacs (Romênia)

Gols: Raphinha (Barcelona); Dembélé, Mbappé (2x) e Vitinha (PSG)

Cartões amarelos: Iñigo Martínez, Lewandowski, Raphinha, Fermín López e Gundogan (Barcelona); Mbappe, Fabián Ruíz, Donnarumma e Marquinhos (PSG)

Cartões vermelhos: Xavi e Araújo (Barcelona)

Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí e Cancelo (João Félix); De Jong (Fermín López), Gundogan e Pedri (Ferran); Lamine Yamal (Iñigo Martínez), Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi

PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández e Nuno Mendes; Zaire-Emery (Ugarte), Fabián Ruíz (Asensio) e Vitinha; Dembélé (Kolo Muani), Mbappe e Barcola (Kang In-Lee). Técnico: Luis Enrique

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

