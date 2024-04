Brasília leva virada do Goiás e fica na Série B da Superliga masculina

O Brasília Vôlei foi eliminado no segundo jogo da semifinal por 3 sets a 1 para o Goiás na noite desta terça-feira (16), no Ginásio SESI Vila Canaã, em Goiânia. As parciais foram 25/23, 25/14, 25/19 e 25/20. A equipe brasiliense perdeu a chance de acesso à elite da Superliga Masculina de Vôlei e ficará na segunda divisão pelo segundo ano consecutivo. O Goiás é o primeiro time garantido na final e, consequentemente, na Série A para a temporada 24/25.

O Brasília começou na frente da partida com a vitória do primeiro set. O jogo começou acirrado com as duas equipes disputando ponto a ponto. No décimo ponto o Brasília conseguiu avançar e abriu três pontos do adversário. A vantagem foi mantida, mas o time de Goiânia conseguia diminuir a diferença. Até finalmente empatar em 22 a 22 e complicar o jogo novamente. Mas a equipe candanga mostrou conseguir a recuperação rápida e venceu por 25 a 23.

Segundo set, Goiás disparou até os oito pontos enquanto os visitantes estavam zerados. A reação brasiliense veio lentamente, por mais que tivessem pontuando a dificuldade em diminuir a diferença dos adversários era evidente. A equipe da casa manteve os oito pontos à frente por boa parte da segunda etapa e ainda conseguiu aumentar para onze, na marca dos 23. Com folga e dominância o set foi todo esmeraldino, terminado em 25 a 14.

O Brasília retornou à disputa no terceiro set. Ao contrário da discrepância entre as duas equipes na etapa anterior, a diferença era de no máximo dois pontos, mas com o Goiás sempre à frente. A equipe candanga conseguiu novamente jogar de igual para igual e empatou a partida em 9 a 9. Depois de igualar, folgou um pouco e o time da casa abriu quatro pontos dos brasilienses. O deslize do Brasília concedeu mais um set para os adversários e por 25 a 19, os goianos viraram o jogo.

Após dois sets sem liderar o placar, o Brasília conseguiu abrir um ponto do Goiás e procurando a última chance de recuperação. Por menor que fosse, a vantagem perdurou até o oitavo ponto, quando o Goiás virou o jogo. Com o esmeraldino na frente, a pontuação continuou apertada, com no máximo dois de diferença. Só que o Brasília não ia desistir fácil e reconquistou a liderança em 17 a 18. Mas logo a equipe mandante recuperou o placar favorável a eles e aproveitou para encerrar tudo por 25 a 20.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

