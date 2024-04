Vasco não vence o Fluminense no Maracanã há mais de cinco anos

Após a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, o Vasco volta a campo no Campeonato Brasileiro no próximo sábado (20), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã.

E você sabia que o Cruz-Maltino não sabe o que é vencer o rival tricolor no Maior do Mundo desde 2019? Pois é: a última vitória do Vasco sobre o Flu no Maracanã foi há mais de cinco anos.

Tudo bem que o jogo valeu título para o Vasco. Foi a última conquista da Taça Guanabara por parte dos Cruz-maltinos. O jogo em questão, realizado no dia 19 de fevereiro de 2019, contou com gol de Danilo Barcelos, cobrando falta, no 1 a 0 que deu o troféu ao Gigante da Colina.

Sequência ruim

Mas, desde então, foram seis jogos no principal estádio do Brasil, sem que o Vasco sentisse o gosto da vitória. Ao todo, foram três empates e outras três vitórias do Fluminense. Foram três pelo Campeonato Carioca (duas derrotas e um empate) e três pelo Brasileirão (dois empates e uma derrota).

Desde a partida em questão, aliás, o Cruz-Maltino só venceu duas vezes o seu rival. A primeira foi logo no jogo seguinte entre ambos, válido pela 11ª rodada do Brasileirão de 2019, mas em São Januário (2 a 1). A outra veio apenas quatro anos depois, no Brasileirão de 2023.

Com mando do Vasco, mas no Nilton, o time já comandado por Ramón Díaz surpreendeu a todos ao vencer por 4 a 2 o então semifinalista da Libertadores (viria a ser campeão). Apenas a equipe de São Januário e o Manchester City, de Pep Guardiola, conseguiram marcar quatro gols no mesmo jogo contra o Fluminense em 2023.