Série B começa nesta sexta-feira e terá Santos como principal atração; saiba mais

A bola vai rolar para a Série B do Campeonato Brasileiro 2024, que começa nesta sexta-feira. Depois do início da Série A no último fim de semana, agora a vez da segunda divisão nacional. E entre as atrações, afinal, sem dúvidas a principal delas é a presença do Santos.

Rebaixado em 2023, o Peixe disputará a Série B pela primeira vez em sua história. Um dos maiores clubes do Brasil, o Santos, que revelou nomes como Pelé e Neymar, quer fazer um bom restante de temporada para voltar ao lugar que lhe é devido.

Depois de um início de ano desacreditado, o Santos deu a volta por cima e fez grande Paulistão. Comandado por Fábio Carille, o time da Baixada Santista chegou à decisão, mas acabou com o vice-campeonato.

“Lá no começo, eu não imaginava que fosse chegar onde chegou. Depois, começamos a acreditar que sim. Pela ideia de jogo, os jogadores compraram muito bem, deram resposta muito boa. No dia 6 (de abril) fez três meses de trabalho. Orgulho muito grande desse elenco, de tudo o que aconteceu até agora. Muito triste pelo resultado. Mas bastante consciente do que fizemos e do que podemos fazer na temporada. A nossa Copa do Mundo era o Campeonato Paulista. Acredito que os times vão mudar. Ituano caiu, deve dar uma resposta em qualificação. A gente sempre quer mais. Mas isso também inclui o meu trabalho. Nossa Copa do Mundo passa a ser a Série B. Vou trabalhar, definir mais algumas coisas”, disse Carille após o fim do Campeonato Paulista.

Favoritos

O Santos, obviamente, é o principal candidato ao título. Mas não é só o Peixe que sonha com o troféu. Goiás, América-MG e Coritiba, que também estavam na Série A no ano passado, aliás, são outros que prometem lutar pelo topo e, consequentemente, pelo acesso à elite.

Por outro lado, contudo, há também quem pode surpreender. São os casos de Ceará, CRB, Paysandu e Sport. Todos eles foram campeões estaduais neste primeiro semestre.

Onde assistir

A transmissão da Série B será bastante dividida, com muitas opções de canais e emissoras. Na televisão aberta, afinal, Band, TV Brasil e Globo exibirão jogos. Na televisão fechada, porém, o SporTV é quem tem os direitos. No pay-per-view, o Premiere será a casa do torneio. Por fim, no streaming, o Goat transmitirá os jogos no Youtube.

Primeira rodada

Botafogo-SP x América-MG – sexta-feira – 19h

Novorizontino x CRB – sexta-feira – 19h

Operário-PR x Avaí – sexta-feira – 21h

Chapecoense x Ituano – sábado – 15h30

Santos x Paysandu – sábado – 16h30

Amazonas x Sport – sábado – 17h

Ceará x Goiás – sábado – 18h

Ponte Preta x Coritiba – domingo – 18h

Vila Nova x Guarani – segunda-feira – 21h

Brusque x Mirassol – terça-feira – 21h