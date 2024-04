Brasiliense vence Anápolis por 1 x 0 e estreia com vitória na Série D

Gui Mendes comemora o gol da vitória do Brasiliense contra o Anápolis, no Serejão, na estreia na Série D - (crédito: Marcos Paulo Lima/CB.DA Press)

Os representantes do Distrito Federal na Série D do Campeonato Brasileiro viveram momentos distintos durante as respectivas estreias na competição. Com os primeiros passos marcados para acontecer em locais diferentes, não foram capazes de, juntos, somarem os primeiros três pontos.

No sábado (27/4), o Real Brasília esteve em campo pela primeira vez na quarta divisão do Brasileirão e foi derrotado, diante do Capital, de Tocantins. No Estádio Nilton Santos, em Palmas, o Leão do Planalto foi derrotado por 2 x 0.

O Brasiliense, no entanto, viveu o outro extremo. Neste domingo (28/4), diante da própria torcida, no Estádio Serejão, em Taguatinga, fez a alegria dos 462 presentes com vitória por 1 x 0 contra o goiano Anápolis. Nas arquibancadas, a torcida fez festa para o início da sétima caminhada consecutiva do jacaré no torneio. Com pandeiros, tambores, bandeiras e rojões de fumaça amarela, cantavam em apoio à equipe.

Dentro de campo, o Jacaré era feroz durante a primeira etapa. Por meio dos velozes atacantes Tobinha e Joãozinho, apostava velocidade durante as transições ofensivas, somadas ao apoio de Aldo, na saída de bola. Mesmo com chances concretas para abrir o placar, viu o adversário crescer no segundo tempo. No apagar das luzes, finalmente abriu o placar. Em chute de fora da área, Gui Mendes decretou a vitória amarela.

Independente das estreias, ainda há muito a ser disputado. A segunda das 14 rodadas da primeira fase está marcada para acontecer já no próximo fim de semana, a partir do sábado (4/5). O Real Brasília correrá atrás da primeira vitória contra o Iporá.

Dessa vez diante da própria torcida, no Defelê, entrará em campo às 15h, no domingo (5/5). No mesmo dia, o Brasiliense também correrá atrás da primeira / segunda vitória. Às 17h, fora de casa, enfrentará o Crac, na Arena Rifertil, em Catalão, no Goiás.

O jogo

No princípio, o Jacaré mostrou capacidade para tomar as rédeas da partida e propor o ritmo de jogo. Apesar de ainda carente de entrosamento - em decorrência das 13 adições ao elenco - era quem tinha as melhores chances.

Com a constante presença do incansável volante Aldo na saída de bola, o time amarelo dominava a posse da bola, mas apostava nas transições ofensivas. Foi assim que Tobinha, com um cabeceio, e Everton Kanela, através do encontro de um chute de fora da área com o travessão, quase abriram o placar.

Na segunda etapa, entretanto, o cenário de domínio do time mandante não se sustentava. Mais bem organizado, o Anápolis voltou para o segundo tempo disposto a somar mais ações no último terço do campo.

Dono da posse da bola com mais frequência, o time goiano acumulou momentos de gol, diferentemente dos primeiros 45 minutos. Com jogada individual de Douglas, pela direita, e em chute de Marcão, chegou a levar perigo ao gol do estreante Wagner Coradin.



Apesar disso, um script passivo da partida não era capaz de ser alterado. Nenhum dos dois lados mostrava superioridade a ponto de inaugurar o placar do confronto. Tudo mudou com a estrela do jovem atacante Gui Mendes, de 21 anos. Ao receber passe na entrada da área, bateu colocado em direção ao gol, para marcar um golaço e fechar o placar: 1 x 0.

Ficha técnica:

Brasiliense 1 x 0 Anápolis

Gols: Gui Mendes (Brasiliense)

Público: 462 pessoas

Renda: R$ 2890

Cartões amarelos: Nenê Bonilha (Brasiliense) ;

Arbitragem: José Henrique de Azevedo Júnior

Brasiliense

Wagner Coradin; Netinho, Keynan, Igor Morais e Márcio; Aldo, Tarta (Lila) e Nenê Bonilha (João Santos); Joãozinho (Gui Mendes), Everton Kanela (Ian Carlos) e Tobinha (Vieira). Técnico: Paulo Roberto

Anápolis

Wellerson; Igor, Luizão, Kevyn e Léo; Paulinho, Zotti (Pedro Thomaz) e Tatá (Marcus Uberaba); Breno (Gonzalo), Marcão (Luizinho) e Douglas. Técnico: Luiz Carlos Winck



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

