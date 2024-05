Vôlei de praia: torcida festeja duplas brasileiras no Circuito Mundial no DF

As arquibancadas da arena montada no Parque da Cidade para a realização da etapa brasileira da Elite do Circuito Mundial estão sendo a "casa" de integrantes do Movimento Verde Amarelo (MVA) até domingo (5/5). A torcida olímpica do país marcará presença e promete apoiar o Brasil em busca de títulos.

“O vôlei de praia é um esporte que está, há muitos anos, no coração do brasileiro. E não poderíamos deixar de empurrar nossos atletas na luta por mais esse título internacional. Em casa, precisa ser nosso. A nossa parte, eles podem ter certeza, faremos. Muita festa, muita empolgação e muita comemoração”, comenta Alexandre Rozentraub, coordenador das missões MVA.

Campeão no torneio Challenge de Recife, o campeão do mundo Evandro, que atua ao lado de Arthur Lanci e ainda briga para garantir vaga em Paris-2024, comemorou a chance de jogar novamente diante da torcida brasileira.

"Faz muita diferença, principalmente quando estamos atrás e temos de buscar o resultado. A torcida dá aquela empolgada e nos passa a força que precisávamos. Eles são o nosso terceiro jogador e tenho muito orgulho de ter essa galera na arquibancada torcendo pela gente. Particularmente, gosto muito dessa bagunça boa que a galera faz", conta Evandro.

Elite em Brasília

O Elite16 é a reunião entre as melhores duplas masculinas e femininas do momento. A competição também é considerada vital por contar pontos para o ranking das categorias, principal distribuidor de vagas para a Olimpíada na França. Após a escala no Distrito Federal, a disputa terá apenas mais dois capítulos, em Espinho (Portugal) e Ostrava (República Tcheca).

As estruturas da Elite16 estão montadas nos estacionamentos 12 e 13 do Parque da Cidade. Cerca de 1,5 mil metros cúbicos de areia chegaram de Patrocínio (MG) para a organização tanto das quadras da etapa do Circuito Mundial quanto das competições do Circuito Brasileiro profissional e sub-19, que serão reaproveitados em parques e escolas do DF.

O Governo do Distrito Federal investiu R$ 5,5 milhões e estipulou a meta de 50 mil espectadores nas três competições. As entradas para as partidas são gratuitas e podem ser adquiridas por meio de preenchimento de formulário virtual (clique aqui para acessar).

Programe-se

Quinta-feira (2/5)

9h às 20h: fase de grupos

Sexta-feira (3/5)

9h às 20h: fase de grupos

Sábado (4/5)

9h às 20h: oitavas e quartas de final

Transmissão: SporTV2

Domingo (5/5)

9h às 20h: semifinais, disputas de bronze e finais

Transmissão: SporTV2