Saiba quem é o brasiliense voz da consciência da dupla André e George

Quem observa a dupla formada pelo capixaba André Stein e pelo paraibano George Wanderley talvez não imagine que a mente por trás do sucesso com o atual terceiro lugar no ranking mundial e com a recém-classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 pertence a um brasiliense. Ernesto Vogado é o treinador do dueto mais cotado a devolver o Brasil ao pódio da modalidade após a inédita despedida do país sem medalhas em Tóquio-2020.

Ernesto Vogado é daqueles personagens com sensibilidade para a revelação de talentos do esporte. Dedicou 42 dos 54 anos ao voleibol, quadra e praia. Iniciou a jornada aos 12, no Minas Tênis Clube, a convite de um amigo. Viciou-se na adrenalina proporcionada por saques, manchetes, bloqueios e outros fundamentos. Tornou-se profissional, defendeu a AABB no período em que o técnico era Radamés Lattari, atual presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A quadra, porém, o perdeu para as areias. Vogado migrou para a modalidade de praia, adquiriu status de referência, rodou e foi parar em João Pessoa (PB).

A jornada competitiva do brasiliense, porém, foi interrompida devido a uma lesão no joelho. Vogado conta que foi encorajado a se reinventar como treinador. Um dos apoiadores foi Carlos Luiz Barbosa, então presidente da Federação de Brasília. "Ele citava o fato de eu ser capitão e de entender do jogo, dizia que eu tinha postura diferente no olhar e nas decisões", relembra.



Carlos Barbosa tinha razão. Hoje, o brasiliense é considerado um dos principais influenciadores do vôlei de praia. Ostenta seis prêmios de melhor treinador da modalidade e se orgulha de lapidar talentos. André e George são apenas dois dessa turma. A explicação para o trabalho bem-sucedido está no Centro de Treinamento do Cangaço, na capital paraibana. Localizado na Praia de Cabo Branco, o local é referência no vôlei de praia desde 2012. Nomes como o campeão olímpico em Atenas-2004, Ricardo Santos, e o medalhista de prata no Pan-Americano de Toronto, Álvaro Filho, passaram por lá.

"O CT do Cangaço é uma realização, não só minha, mas de muita gente que acreditou no trabalho. Envolve tanta gente, que não tem nem como citar todos. Não é um espaço somente profissional, também fazemos a formação do atleta até que ele chegue ao alto rendimento e represente o Brasil em qualquer categoria do vôlei de praia. A cidade João Pessoa é diferente, pois respira vôlei de praia e é um dos berços do esporte no país e no mundo. Tenho a sorte de estar lá", ressalta.

Vogado está no DF para acompanhar André e George na etapa de elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Para ele, trabalhar no "quintal de casa", como a arena montada no estacionamento 12 do Parque Cidade, é satisfatório e sinônimo de sucesso. O técnico tem fama de pé-quente no Distrito Federal. Na temporada 2016/2017, foi o mentor do título de Álvaro Filho e Saymon no Circuito Brasileiro. Em 2019, orquestrou André e George ao ouro no Super Praia. Três anos depois, viu Vítor Felipe e Renato reinarem no Top 8.

"Também ganhei vários títulos aqui como jogador. Se você está em um lugar que ama, faça isso para que quem estiver com você sinta essa energia. Passo isso para os atletas e eles resolvem. Ficamos mais felizes com a possibilidade de ser campeão em casa, independentemente da etapa que for", discursa.

André e George estavam com a vaga encaminhada para Paris desde a medalha de prata na etapa da Elite16 em Tepic, no México. A classificação veio antes de entrarem em quadra, com a desistência dos compatriotas Pedro Solberg e Guto. Para Vogado, neste país, lugar melhor não havia para confirmar o índice. "Amigos meus vieram aqui. Eu nunca imaginaria que a classificação olímpica se daria em Brasília. Para mim, é mágico e espetacular. Tenho essa satisfação. Não sei nem o que falar, pois estou com a minha equipe, minha família e amigos. Deus nos abençoou", exalta.

Vogado disputará a primeira Olimpíada da carreira. Apesar da alegria, garante que essa foi a conclusão de uma das etapas. "O André e o George representam o Brasil, um celeiro do vôlei de praia e sempre projetamos medalhar. Eles estão entre as quatro melhores duplas do mundo. A meta é o ouro. "É a hora de aumentar o ritmo, pela felicidade da classificação, é preciso aumentar o trabalho", destaca.

Perguntado se sente saudade de entrar em ação, Vogado é direto. "Tento jogar um pouquinho, mas o joelho não deixa, incha e avisa: 'Você é técnico'. Me coloco no meu lugar e me realizo pelos meus atletas".

Elite em Brasília

O Elite16 é a reunião entre as melhores duplas masculinas e femininas do momento. A competição também é considerada vital por contar pontos para o ranking das categorias, principal distribuidor de vagas para a Olimpíada na França. Após a escala no Distrito Federal, a disputa terá apenas mais dois capítulos, em Espinho (Portugal) e Ostrava (República Tcheca).

As estruturas da Elite16 estão montadas nos estacionamentos 12 e 13 do Parque da Cidade. Cerca de 1,5 mil metros cúbicos de areia chegaram de Patrocínio (MG) para a organização tanto das quadras da etapa do Circuito Mundial quanto das competições do Circuito Brasileiro profissional e sub-19, que serão reaproveitados em parques e escolas do DF.

O Governo do Distrito Federal investiu R$ 5,5 milhões e estipulou a meta de 50 mil espectadores nas três competições. As entradas para as partidas são gratuitas e podem ser adquiridas por meio de preenchimento de formulário virtual (clique aqui para acessar).

Programe-se



Quinta-feira (2/5)

9h às 20h: fase de grupos

Sexta-feira (3/5)

9h às 20h: fase de grupos

Sábado (4/5)

9h às 20h: oitavas e quartas de final

Transmissão: SporTV2

Domingo (5/5)

9h às 20h: semifinais, disputas de bronze e finais

Transmissão: SporTV2