WNBA: conheça as brasileiras que participarão da liga feminina de basquete dos EUA

Após os primeiros jogos da pré-temporada, a disputa pelo título da Women's National Basketball Association (WNBA), a liga feminina de basquete profissional dos Estados Unidos, começa oficialmente nesta terça-feira (14/5). A temporada chama atenção pelo aumento do número de jogadoras brasileiras na liga. Ao todo 15 atletas já passaram pela WNBA, três delas na atual temporada. O destaque ficou com a pivô brasileira Kamilla Cardoso que se tornou a brasileira mais bem colocada dos drafts da WNBA, selecionada na 3ª escolha pelo Chicago Sky.

Kamilla Cardoso atuando pelo Chicago Sky na pré-temporada (foto: Reprodução/X WNBA)

Kamilla Cardoso ostenta dois títulos consecutivos pelo South Carolina Gamecock, da Universidade da Carolina do Sul, e foi eleita a melhor jogadora da temporada de basquete universitário feminino, a National Collegiate Athletic Association (NCAA). O último título foi conquistado de forma invicta contra Iowa State, da norte-americana Caitlin Clark, escolha número um do draft deste ano e maior pontuadora entre homens e mulheres da NCAA, com 3951 pontos em quatro temporadas por Iowa State.

Anteriormente, a melhor posição de uma brasileira no Draft da WNBA, era de Stephanie Soares, como 4ª escolha do Washington Mystics em 2023, que devido a uma lesão no joelho ficou sem jogar no ano passado. Recuperada, após uma troca, a atleta jogará pelo Dallas Wings.

As duas se juntam a Damiris Dantas, do Indiana Fever, que durante 6 anos foi a única brasileira na WNBA. A equipe de Indiana foi a que teve a primeira escolha do draft da WNBA neste ano, e selecionou a armadora Caitlin Clark.

Tanto Caitlin Clark, quanto Kamilla e Stephanie entram como novatas na WNBA e disputarão com as outras jogadoras da liga o prêmio de melhor novata do ano, além de, é claro, a disputa pelo título.

Confira as brasileiras da WNBA:

Janeth Arcain (1997-2003, 2005)

Leila Sobral (1998)

Alessandra Oliveira (1998-2001)

Cláudia Neves (1999-2002)

Cíntia dos Santos (2000-2002)

Kelly Santos (2001-2002, 2008)

Adriana Moisés (2001-2002, 2007)

Helen Luz (2001-2003)

Érika dos Santos (2002, 2007-2017)

Iziane (2002-2003, 2005-2013)

Clarissa (2015-2016)

Nádia Coalhado (2014-2015, 2017)

Damiris* (2014-2015, 2017-2024)

Stephanie Soares* (2023-2024)

Kamilla Cardoso* (2024)

Formato da temporada

Serão 12 times disputando 8 vagas nos playoffs, no total cada equipe jogará 40 jogos durante a temporada regular que termina em 19 de setembro.

Acompanhe os primeiros jogos nesta terça-feira (14/05)

*Horário de Brasília