Brasil estreia na Liga das Nações com vitória sobre o Canadá

Com apoio da torcida nas arquibancadas do Maracanãzinho, a Seleção feminina de vôlei iniciou a jornada na Liga das Nações (VNL) com resultado positivo. Na estreia contra o Canadá, nesta terça-feira (14/5), o Brasil garantiu o triunfo por 3 sets a 1, parciais 26/24, 23/25, 26/24 e 25/12. Ao contrário a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães, as canadenses ainda não estão classificadas para os Jogos de Paris-2024 e encaram o torneio como a última chance.

A ponteira Ana Cristina, de 20 anos, foi principal pontuadora, com 20 — 17 de ataque, dois de saque e um de bloqueio — e peça essencial para estreia com vitória. "Muito bom começar com estreia. A gente sabia que não seria um jogo fácil. Elas defendem muito bem, contra atacam muito bem", analisou, em entrevista ao SporTV.

O próximo desafio do Brasil é contra a Coreia do Sul, na quinta-feira (16/5), às 14h. A Seleção jogará todas as partidas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, nesta primeira semana de Liga das Nações.

O primeiro set foi parelho, mas com mais imposições ofensivas do Brasil. O Canadá tomou a liderança no quinto ponto. A equipe brasileira só voltou a vencer quando virou para 8 x 7 e se manteve na frente até o fim, apesar do placar apertado, para fechar por 26 x 24.



O placar seguiu ajustado na parcial seguinte. Contudo, as canadenses corrigiram os erros para equilibrarem a disputa. No ponto a ponto, o Brasil abriu 21 x 19, mas a recuperação norte-americana entrou em ação. O Canadá virou novamente e, por 25 x 23, deixou tudo igual no Maracanãzinho.

Após levar o empate, a Seleção Brasileira parece ter diminuído a pressão. Garantiu a vantagem de seis pontos. Porém, as canadenses mostraram que não desistiriam fácil e, devido a um erro do Brasil, empataram o duelo. O ímpeto, no entanto, não foi mantido e as brasileiras articularam a vitória no set por 26 x 24.



As anfitriãs aproveitaram o embalo para dar um último gás e, assim, não deveram mais chances. De cara, abriram 3 x 0 e, após o Canadá fazer o primeiro ponto no quarto set, o Brasil abriu 7 x 1 antes de concluir a estreia positiva, por 25 x 12.

Formato da competição

A Liga das Nações é disputada por 16 países na primeira fase. A classificatória é dividida em três semanas. Antalya, na Turquia, e Rio de Janeiro recebem as primeiras partidas até 19 de maio. De 28 de maio a 2 junho, a bola subirá em Macau, na China, e em Arlington, nos Estados Unidos. A fase inicial será fechada em Hong Kong, na China, e Fukoka, no Japão, entre 11 e 16 de junho. Cada seleção jogará 12 partidas, e as oito melhores seleções avançam para o mata-mata na Tailândia (20/6 a 26/6).

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini



Saiba Mais Esportes Paulinho diz que derrota do Atlético-MG serve de aprendizado: ‘Não tivemos paciência e calma’

Paulinho diz que derrota do Atlético-MG serve de aprendizado: ‘Não tivemos paciência e calma’ Esportes Hulk cita erros em derrota do Atlético e diz: ‘Não vamos ganhar sempre’

Hulk cita erros em derrota do Atlético e diz: ‘Não vamos ganhar sempre’ Esportes Atalanta x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Atalanta x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Dybala está na mira de gigante espanhol

Dybala está na mira de gigante espanhol Esportes Milito explica ausência de Scarpa em derrota do Atlético na Libertadores: ‘Não estava 100%’

Milito explica ausência de Scarpa em derrota do Atlético na Libertadores: ‘Não estava 100%’ Esportes Coritiba procura Grêmio e oferece Couto Pereira para jogos na Libertadores