Pablo Vittar entra para o mundo do futebol; entenda

A cantora Pablo Vittar é uma das principais do Brasil. No entanto, ela resolveu ampliar sua atuação no mundo da música e agora se arrisca até no futebol.

No entanto, está enganado quem acredita que ela vai para dentro das quatro linhas. Ou até mesmo vai comprar uma SAF de algum clube. Pablo Vittar se arriscou no futebol dos Estados Unidos da América.

Em parceria com a MLS, ela lançou a coleção de 2024 das camisas pré-jogo relacionadas ao orgulho LGBTQIAP+. Pablo Vittar, afinal, foi responsável pelo design das peças. As camisas serão usadas no aquecimento, antes das partidas.

As peças, aliás, terão uma frase em português na parte de trás: “Sem confiança não há nada”.

“O orgulho é muito importante para mim, por isso estou profundamente honrada em criar uma coleção com a Adidas para celebrar a nossa comunidade. Meu objetivo com a coleção era expandir a lente através da qual somos vistos, uma paleta de cores que incorpora e celebra o amplo espectro de identidades em nossa comunidade e a cultura que ela influencia”, declarou Pablo Vittar.