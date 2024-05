Flamengo: as reações dos torcedores após a goleada na Libertadores

Com a vitória sobre o Bolívar, o Flamengo soma 7 pontos na Libertadores, com duas vitórias, um empate e duas derrotas - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Flamengo voltou a vencer na Copa Libertadores da América, o que acalmou o coração dos torcedores. No Maracanã, na noite de quarta-feira (15/5), o time goleou o Bolívar, da Bolívia, por 4X0. Nas redes sociais, torcedores celebraram a goleada e acreditam que isso é uma virada de chave para o time na competição. O rubro-negro depende apenas de si para se garantir nas oitavas de final da Libertadores.

Com a vitória sobre o Bolívar, o Flamengo soma 7 pontos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Ela terminará a 5ª rodada em segundo lugar do grupo, atrás apenas do próprio Bolívar, que soma 10 pontos.

O time precisa de uma vitória simples sobre o Millonarios, no dia 28 de maio, e que o Palestino não goleie o Bolívar, para garantir a classificação para a fase de mata-mata.

Veja a reação dos torcedores:

Estamos na corrida por todos os títulos??



Flamenguista que não acordou assim é maluco pic.twitter.com/hVHpxw4djA — Central Do Flamengo (@CentralFlaNacao) May 16, 2024

quem fala que violência não é solução está mentindo



Flamengo tomou apavoro da torcida e voltou a jogar bola pic.twitter.com/6vSUZ3NFJD — silvia ??? (@arrasccaetta) May 16, 2024

eu indo comemorar o gol do Flamengo// eu voltando pra comemorar outro gol pic.twitter.com/FpGLvIDf16 — CLUBISTAS DO FLA OFICIAL (@clubistasdofla) May 16, 2024

VAI TOMAR NO CU TODO MUNDO



ISSO AQUI É FLAMENGO PRA CARALHO



CEBOLINHA FAZENDO O TERCEIRO



PUTA QUE PARIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU VAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS pic.twitter.com/NWtM4OwaAL — jp??? (@wolfkickss) May 16, 2024

Protestos por resultados

Na última sexta-feira (10/5), torcedores protestaram em frente ao Centro de Treinamento do clube após uma sequência de resultados ruins.

Com faixas, os manifestantes pediam a saída do técnico Tite, do presidente do clube, Rodolfo Landim, e questionaram o diretor de futebol Marcos Braz, que foi classificado como “morde virilha”, em referência ao caso dele envolvendo um torcedor em um shopping do Rio de Janeiro.

A segurança no local precisou ser reforçada pouco antes das chegadas dos atletas.

Luto por Apolinho

Apesar de vários torcedores estarem celebrando a vitória do time nas redes sociais, o X, antigo Twitter, também foi tomado de homenagens à Washington Rodrigues, conhecido como Apolinho, que foi técnico do Flamengo em 1995, e morreu na quarta-feira (15), aos 87 anos, vítima de um câncer.

Perdemos um dos maiores comunicadores do esporte nacional. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou nesta quarta-feira. Em décadas de carreira, moldou a forma como vivemos o futebol. Criou expressões inesquecíveis - é impossível lembrar do Gol do Pet em 2001 sem lembrar do… pic.twitter.com/qInv5BKCAV — Flamengo (@Flamengo) May 16, 2024