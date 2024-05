Gabi Brandt e Saulo Poncio são flagrados juntos em restaurante

Gabi Brandt e Saulo Poncio voltaram a ser assunto nas redes sociais. Recentemente, o ex-casal foi visto em um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, acompanhado dos filhos.

Contudo, o vídeo levantou especulações entre os fãs sobre uma possível reconciliação. Alguns seguidores garantem que os dois seguem juntos fora dos holofotes enquanto outros criticam a influenciadora pela proximidade com o cantor.

“Eles nunca terminaram, acredita quem quer”, disparou uma pessoa. “Tem gente que se odeia, e tem a Gabi”, comentou outra. “A relação deles é tão boa que todo ano fazem um filho”, ironizou mais uma.

Gabi e Saulo se casaram em 2018, mas anunciaram o fim do relacionamento em janeiro de 2022, após uma série de escândalos envolvendo traições e uma acusação de estupro contra o cantor. Eles são pais de Davi, de quatro anos, Henri, de três, e Beni, de um ano.

Além disso, no fim do ano passado, Saulo retomou sua carreira musical com o duo UM44K, junto com Luan Otten. A nova música “Casa Vazia” foi interpretada pelos fãs como uma carta aberta a Gabi Brandt. “Mas essa casa ‘tá’ gritando no meu ouvido. O silêncio dessa sala acabou comigo. Será que tem volta?”, diz um trecho do refrão.