Marta se emociona ao falar da Copa do Mundo Feminina no Brasil; veja

Marta se tornou um ícone do futebol mundial, sendo seis vezes reconhecida como a melhor jogadora da temporada - (crédito: Chris Hyde/Fifa via Getty Images)

Com a decisão de que o Brasil será a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, a camisa 10 da Seleção, Marta Silva, gravou um vídeo emocionado falando sobre a importância do mundial ocorrer em solo brasileiro.

"Jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil. Por isso quero agradecer a todos que fizeram parte dessa conquista, e vamos seguir juntas construindo o futuro que o futebol de mulheres no Brasil, na América do Sul e no mundo merece", disse Marta emocionada.

Marta se tornou um ícone do futebol mundial, sendo seis vezes reconhecida como a melhor jogadora da temporada. A alagoana de 38 anos, anunciou recentemente sua aposentadoria da Seleção Brasileira em 2025 e não deve fazer parte do time que competirá em 2027.

Veja a fala da Rainha: