Corinthians decide preservar lesionados em duelo com América-RN

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o América-RN. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para a partida, o técnico António Oliveira pode fazer algumas mudanças no time titular, mas não terá o retorno do trio que estava no departamento médico.

Os laterais Diego Palacios e Matheuzinho, além do atacante Pedro Henrique, estão em reta final de transição física, mas ainda não devem voltar a lista de relacionados. Mesmo com a folga no calendário pelo adiamento do Brasileirão, os três jogadores ainda se encontram sob cuidados de fisioterapeutas e preparadores físicos.

Diego Palacios não atua desde o dia 27 de janeiro, quando sofreu uma uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo. Ele tem apenas 56 minutos dentro de campo, já que se machucou na primeira partida que fez pelo Timão. Por outro lado, Matheuzinho, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no começo de maio, ainda deve passar por testes mais competitivos no dia a dia antes de retornar.

Por fim, Pedro Henrique trata de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e se encontra em fase avançada na recuperação. O trio deve ficar à disposição de António Oliveira contra o Racing-URU, no dia 28, pela rodada final da fase de grupos da Sul-Americana.

Corinthians em vantagem na Copa do Brasil

Sem os três, o Corinthians entra em campo precisando de um empate contra o América-RN para avançar as oitavas,. O Timão venceu no duelo de ida por 2 a 1, jogando em Natal.