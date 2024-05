TST publica resultado final do concurso para técnico e analista

YR Yasmin Rajab

Edital foi publicado em setembro de 2023, ofertando 20 imediatas para as carreiras - (crédito: Divulgação/Tribunal Superior do Trabalho (TST))

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou o resultado final do concurso público para técnico judiciário e analista judiciário. O resultado foi publicado no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O edital foi publicado em setembro de 2023, ofertando 20 imediatas para as carreiras. Os cargos se dividem entre as especialidades de:

Analista judiciário – área de apoio especializado – especialidade: medicina clínica médica;

Analista judiciário – área de apoio especializado – especialidade: engenharia mecânica;

Técnico judiciário – área de apoio especializado – especialidade: programação.

Os candidatos foram avaliados pelas etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.

Os salários variam entre R$ 8 mil e R$ 13 mil. As cargas horárias são de 20 horas semanais para medicina clínica, e 40 horas para as demais carreiras.