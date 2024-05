Santos tem prejuízo de R$ 190 mil em jogo contra o Brusque; entenda

No último domingo (19), o Santos goleou o Brusque por 4 a 0 na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B. Apesar de contar com um resultado positivo, fora de campo, a diretoria teve um prejuízo financeiro, pois o time doou parte da renda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Punido por seis jogos devido aos incidentes na última rodada do Campeonato Brasileiro 2023, o Santos teria que jogar seis jogos com os portões fechados na Vila Belmiro. Porém, a diretoria reverteu para três duelos sem torcida e teve o seu torcedor diante dos catarinenses.

No total, a Vila mais famosa do mundo recebeu 10.325 torcedores. A arrecadação ficou em R$ 736.800,00. Deste montante, R$ 500 mil foram doados ao RS.

De acordo com o Borderô divulgado pela CBF, o Santos precisou pagar R$330,40 de aluguéis e seguros, mais R$ 78.185,40 de taxas e impostos e R$ 111.877,05 por despesas operacionais. Ou seja, o prejuízo ficou em R$ 190.392,85.

Mandos de campo do Santos

Agora, o Santos volta a mandar um jogo no dia 3 de junho. O rival será o Botafogo-SP. Por conta da venda do jogo, o time de Fábio Carille vai mandar no Estádio do Café, na cidade de Londrina. Vale citar, que antes de acabar a punição, o Peixe ainda vai mandar os jogos contra a Chapecoense e Goiás.

