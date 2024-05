Botafogo volta a triunfar sobre o Vitória e está nas oitavas da Copa do Brasil

Mortal nos contra-ataques, o Botafogo passou pelo Vitória e chegou às oitavas de final desta edição da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, no Barradão, em Salvador, o Glorioso domou o Leão, vencendo a fera por 2 a 1, no jogo de volta da terceira fase da competição. Na ida, no Estádio Nilton Santos, os alvinegros haviam vencido por 1 a 0. Portanto, fecham a série com um placar agregado de 3 a 1.

O Mais Tradicional conhecerá o seu rival por meio de um sorteio realizado pela CBF.

Luiz Henrique. Alguém já criticou?

O Vitória impôs um ritmo acelerado no início. John pegou uma finalização perigosa de Janderson. Mas o Rubro-negro não conseguiu manter o ímpeto e foi se perdendo em suas próprias limitações. Mais à vontade em campo, o Botafogo foi se soltando, principalmente, nos contra-ataques. Luiz Henrique perdeu uma chance clara. Mas se redimiu. Na área, sem querer, deixou a bola bater nele e entrar. Vantagem alvinegra ampliada. O jogador mais criticado abre a conta.

Botafogo mata o jogo

Assim como no início do primeiro tempo, o Vitória se assanhou e assustou a torcida do Botafogo. John, novamente, estava lá para salvar o Glorioso. Sem força e com espaços na defesa, o time da casa sofreu com as investidas do Glorioso. Desta vez, com passe de Savarino, Júnior Santos derrubou a cidadela baiana e colocou os cariocas mais próximos das oitavas de final. Daniel Júnior ainda descontou para os donos da casa. Mas já era tarde mais. O Leão não rugiu mais.

VITÓRIA 1×2 BOTAFOGO

JOGO DE VOLTA DA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL

Data e horário: 22/5/2024, 19h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Gols: Luiz Henrique, 46’/1ºT (0-1); Júnior Santos, 17’/2ºT (0-2); Daniel Júnior, 32’/2ºT (1-2)

VITÓRIA: Arcanjo; Zeca (Naldi, 23’/2ºT), Uvini, Wagner Leonardo e PK (Esteves, 24’/2ºT); Dudu, Andrade e Matheusinho (Daniel Júnior, 11’/2ºT); Castilho, Janderson (Alerrandro, 23’/2ºT) e Luiz Adriano (Osvaldo, Luiz Adriano, 11’/2ºT). Técnico: Tiago Carpini.

BOTAFOGO: John; Suárez (Ponte, 38’/2ºT), Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo, 20’/2ºT); Barbosa (Gregore, 20’/2ºT), Freitas e Tchê Tchê (De Paula, 38’/2ºT); Luiz Henrique, Savarino (Fabiano, 28’/2ºT); Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rodolpho Tosques Marques (Fifa-PR)

Cartão Amarelo: Matheusinho (VIT); Halter, Cuiabano, Tchê Tchê (BOT)

Cartão Vermelho:

