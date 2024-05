Fagner dedica classificação do Corinthians a Cássio: ‘Vitória é para ele’

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Após a partida contra o América-RN, o lateral-direito Fagner celebrou a vaga na próxima fase e fez questão de homenagear Cássio. O ala usou a camisa 12, que era o número do goleiro, que deixou a equipe recentemente, e dedicou ao ídolo o resultado.

“Foi só para esse jogo (camisa 12), o primeiro após a saída. Pedi para ele e para o clube se poderia prestar essa homenagem. Foi tão vitorioso no clube, tive prazer de conviver com ele. A gente tem uma longa história de amizade. Hoje essa vitória é para ele, passou muita coisa dentro do clube. Mas queria homenageá-lo e representar a camisa tão vitoriosa para o clube”, declarou Fagner.

Fagner tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, mas o futuro é incerto. Após Cássio, Paulinho é outro que pode deixar o clube, e o nome do lateral-direito sempre é cercado de especulações. O ala de 34 anos, que completa 35 no próximo mês, disse, porém, que não pensa em deixar o Timão no momento.

“Difícil falar. Tenho contrato, vou cumprir meu contrato, não estou pensando nisso agora. Trabalho tem que ser feito dentro de campo, e os resultados acontecerem. Mas quando chegar a hora certa, diretoria e empresário vão sentar e conversar”, disse.

Problemas externos

O noticiário corintiano está agitado nos bastidores. Nos últimos dias, polêmicas sobre o patrocínio máster vieram à tona, mas Fagner garante que o elenco tenta se blindar ao máximo destes assuntos.

“Principal fator é dentro do CT. Temos que nos blindar ao máximo, não deixar o externo atrapalhar o dia a dia, seja em campo, viagem ou concentração. Existem pessoas competentes para resolver todas as questões. Não cabe ao Fagner ficar falando, procuramos nos blindar para trazer resultado em campo e alegria ao torcedor”, afirmou.

