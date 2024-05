Experiente Nenê Bonilha exalta início de Série D do Brasiliense

O experiente meia Nenê Bonilha comentou o bom momento vivido pelo Brasiliense nesta largada da Série D do Campeonato Brasileiro. São duas vitórias e um empate em quatro jogos, mas o jogador ressaltou a necessidade de manter o foco na sequência da competição, em busca dos melhores resultados. Neste domingo (26/5), a equipe encara o União Rondonópolis-MT, às 15h30, no Estádio Serejão, em Taguatinga.

“Estou muito feliz de estar no Brasiliense, temos feito um bom início de campeonato. Lógico que sempre temos algo para melhorar, é início de competição ainda, mas a série D é um torneio de tiro curto, então não temos muito tempo para lamentar e nem celebrar, o nosso foco tem que ser sempre no próximo jogo”, disse.

Nenê destacou a preparação do time para o duelo diante do União Rondonópolis, analisou as dificuldades do adversário e ressaltou os objetivos do clube nesta partida, além de convocar o apoio da torcida.

“Temos feito uma boa preparação para esse jogo contra o União. Sabemos que será um jogo difícil, mas estamos bem preparados e vamos em busca do resultado dentro de casa com o apoio da nossa torcida. É importante fazer o nosso papel em casa e vamos com tudo em busca de conquistar os três pontos”, concluiu.