Site do Fluminense é hackeado e ‘anuncia’ Haaland

Site do Fluminense com Haaland como 'reforço' - (crédito: Foto: Reprodução)

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Erling Haaland, do Manchester City, nesta segunda-feira. Mas calma, não é isso que você está pensando. Na verdade, um hacker invadiu o site oficial do Tricolor e fingiu que o norueguês estava a caminho de Laranjeiras.

“Torcedores tricolores, hoje é um dia que entrará para a história do nosso querido Fluminense. Após intensas negociações e um grande esforço de nossa diretoria, temos o prazer de anunciar que Erling Haaland, um dos maiores atacantes do futebol mundial, é o mais novo reforço do nosso elenco”, dizia parte do anúncio falso.

A situação, porém, obviamente não aconteceu. O departamento de comunicação do clube carioca informou que é vítima e que está tentando normalizar o site. O hacker atende pela alcunha de “tr4shindex”. Ele deixou seu nome em outra publicação.

Haaland é um dos principais nomes do Manchester City, que acabou de conquistar a Premier League. O camisa 9 foi o artilheiro da competição, com 27 gols marcados. Aliás, este foi o segundo ano consecutivo que ele foi o goleador máximo da competição.

Em dezembro de 2023, quando o Fluminense perdeu o Mundial de Clubes justamente para o clube inglês, Haaland não jogou. Lesionado, afinal, ele acabou ficando de fora do torneio da Fifa.

