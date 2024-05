Rodrygo surpreende e não garante permanência no Real Madrid

De saída do PSG, Kylian Mbappé ainda não anunciou o seu destino para as próximas temporadas. Contudo, a imprensa europeia crava o acerto do jogador com o Real Madrid. Assim, ele poderia formar um ataque de peso com Vini Jr e Rodrygo, além de Endrick, já contratado junto ao Palmeiras e que se apresentará após a Copa América, em julho.

Na Espanha, a imprensa já especula que a chegada de Mbappé pode fazer os Merengues se desfazerem de um dos seus atacantes. E nesta terça-feira (28), uma declaração do brasileiro Rodrygo sobre se ficará para sempre no clube deu o que falar no país, gerando dúvidas sobre sua permanência por mais tempo no Santiago Bernabéu.

“Sim, bem… Tudo pode acontecer. Tenho contrato, mas os anos que passei aqui foram um prazer para mim. Sempre quero estar neste clube, mas vamos ver”, declarou Rodrygo, à “DAZN” espanhola.

Apesar de ter apenas 23 anos, o atacante está em sua quinta temporada no Real Madrid e é um dos pilares da equipe do técnico Carlo Ancelotti, com gols e jogadas decisivas. Nesta edição da Liga dos Campeões, na qual os Blancos estão na final, marcou cinco vezes.

Ao que tudo indica, Rodrygo será novamente titular no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na decisão da competição diante do Borussia Dortmund. O duelo está marcado para o mítico estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Se vencer, o brasileiro conquistará pela segunda vez a Liga dos Campeões, uma vez que levantou o troféu em 2021/22. Ele faturou ainda o Mundial de Clubes e três Campeonatos Espanhóis, entre outros títulos.

