Tite vê Fla pronto para decidir fora de casa

Apesar da larga vitória por 3 a 0 sobre o Millionarios, o Flamengo encerra a fase de grupos da Libertadores em segundo no grupo E. Após a partida no Maracanã, o técnico Tite admitiu que o Fla deixou a desejar na caminhada e que, dessa forma, poderia ter avançado em primeiro lugar. A liderança acabou ficando com o Bolívar (BOL), que somou 13 pontos, três a mais do que o Fla.

“É um calendário apertado e tem uma série de jogos que eles tiveram com detalhes importantes. A responsabilidade que poderíamos ter classificado em primeiro, mas tem toda uma circunstância em torno disso”, comentou Tite na entrevista coletiva.

Com a classificação em segundo lugar na Libertadores, o Flamengo enfrentará uma equipe que terminar em primeiro lugar em algum outro grupo. Assim, pode encarar times como Atlético-MG, São Paulo, Palmeiras, Fluminense e River Plate. O adversário será conhecido em sorteio, na próxima segunda-feira (03). O Rubro-Negro, inclusive, fará o segundo jogo fora de casa. No entanto, a competição só retorna em agosto.

“Há uma desvantagem, sim (em fazer o segundo jogo em casa). Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser o primeiro, agora a equipe tem suficientemente qualidade, capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa”, acrescentou Tite.

Dessa forma, o Flamengo passará os meses de junho e julho focado nas disputas das competições nacionais. Inclusive, o próximo compromisso do time comandado por Tite já é neste domingo (02), às 16h, contra o Vasco, no Maracanã. A equipe está em terceiro lugar após seis rodadas, com 11 pontos, dois atrás do líder Athletico-PR. Inclusive, as equipe jogarão no dia 16 de junho, em Curitiba.

