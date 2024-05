Internacional perde em retomada após tragédia no RS

No primeiro jogo após a tragédia no Rio Grande do Sul, o Internacional foi derrotado. O Colorado teve volume de jogo, saiu na frente, mas perdeu de virada para o Belgrano, da Argentina, por 2 a 1, nesta terça-feira (28), na Arena Barueri, em São Paulo. Borré marcou o gol do time gaúcho, enquanto Chavarría fez para os argentinos.

Veja a classificação da Copa Sul-Americana!

Com a derrota, o Internacional ocupa o terceiro lugar do Grupo C com cinco pontos e não tem mais chances de classificar às oitavas de final em primeiro lugar. O Belgrano, por sua vez, é o líder com 12 pontos. O Colorado volta a campo no próximo sábado (1), às 18h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Inter sofre apagão e perde no retorno após tragédia

O Internacional dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu transformar o domínio em resultado. O Colorado encontrou dificuldades para criar chances claras e, portanto, não incomodou Losada. O goleiro do Belgrano, no entanto, não conseguiu evitar o gol de Borré, aos 38 minutos da primeira etapa. O colombiano recebeu passe de Wesley e bateu para a meta vazia.

Tudo indicava uma vitória fácil para o Internacional. O time gaúcho tinha o domínio do jogo e a vantagem no placar, mas sofreu um apagão nos últimos minutos. Charravía aproveitou duas sobras na área, sendo um em falha de Renê e outro de Robert Renan, para marcar duas vezes, aos 44 e 47 minutos, respectivamente, para colocar o Belgrano na frente.

A etapa final teve um cenário semelhante ao primeiro tempo. O Internacional teve o controle da posse de bola e dominou as ações, mas não conseguia criar chances perigosas contra o goleiro Losada. O Belgrano, por sua vez, defendeu o resultado e jogou com o relógio a favor. O time argentino ainda chegou a ter um pênalti anulado após recomendação do VAR.

Internacional x Belgrano

Copa Sul-Americana 2024 – Sexta rodada – Grupo C

Data: 28/05/2024

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Internacional: Rochet; Bustos (Bruno Henrique, min. 34’/2ºT), Vitão, Robert Renan (Aránguiz, min. 22’/2ºT) e Renê; Fernando, Maurício (Gustavo Prado, min. 22’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley, Borré e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Belgrano: Losada; Matías Moreno, Rébola e Baldi (Delgado, min. 8’/2ºT); Heredia, Quignón, González Metilli (Lencioni, min. 25’/2ºT), Reyna e Juan Velazquez; Chavarría (Matías Suárez, min. 24’/2ºT). Técnico: Juan Cruz Real

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Fernando Vejar (CHL)

Gols: Borré, aos 38′ do 1ºT (1-0); Chavarría, aos 44′ do 1ºT (1-1) e aos 47′ do 1ºT (1-2);

Cartões amarelos: Rébola, Baldi Juan Velázquez (BEL)

