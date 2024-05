VÍDEO: Neymar fura pneu de carro de jogador brasileiro do Al-Hilal

Neymar furou os quatro pneus do carro de um jogador brasileiro e parceiro do craque no Al-Hilal. O momento da trolagem foi compartilhada no Instagram do camisa 10.

Tudo começou quando o colega trolou o craque dando nó nos cadarços dos calçados do camisa 10 no vestiário do clube. Neymar elevou o nível da brincadeira e deixou o colega brasileiro a pé.

O colega alvo da brincadeira é Renan Lodi. Neymar postou o vídeo acompanhado de uma mensagem:

“Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites”, postou ele.

Veja a trolagem de Neymar

Uma publicação partilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Leilão do Neymar

Com certeza dinheiro não é problema para que Neymar possa reembolsar Renan Lodi pelos quatro pneus furados. O jogador, inclusive, está organizado um leilão beneficente e vai disponibilizar um relógio caríssimo que ganhou do apresentador Fausto Silva.

A peça é um relógio Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosê. O valor da peça, no entanto, é o que mais chama atenção para todos e, certamente, vai acrescentar bastante no leilão do jogador do Al-Hilal.

Afinal, a peça é avaliada em mais de R$ 260 mil. Além disso, chama atenção o como é raro o item. Aliás, é tão raro que apenas 50 pessoas no mundo têm o relógio.

Além de ser muito raro, cada peça chega para o dono com um número em uma caixa de ouro rosa. Aliás, ainda tem pulseira de couro de crocodilo azul e tem resistência à água de até 100 metros.

Além de Faustão, Neymar também recebeu uma chuteira banhada a ouro do joalheiro Pedro Yossef. O par, aliás, será desmembrado, sendo que um pé ficará com o jogador do Al-Hilal e o outro com o maior lance do leilão.