Fayza Lamari encara dupla jornada como mãe e empresária de Mbappé

O futebol se acostumou a ver parentes, especialmente homens, administrando carreiras de grande projeção. Ex-meio campista do Grêmio e rodado pelo futebol internacional, Roberto Assis agenciou o irmão Ronaldinho Gaúcho nos tempos de boleiro. Encostado no Al-Hilal devido a uma lesão, Neymar é agenciado pelo pai e xará desde os primeiros chutes em Mogi das Cruzes (SP). Uma mulher, porém, ensaia jogada para quebrar paradigmas. Aos 49 anos, Fayza Lamari encara dupla jornada como mãe e empresária de Kylian Mbappé, o mais novo galáctico do Real Madrid. Pioneira, a empresária é ativa nos bastidores, não costuma aliviar para os cartolas. Esse comportamento traz um questionamento: como será a relação dela com Florentino Perez, o presidente do clube mais poderoso do planeta.

Chefão da instituição recordista de títulos da Liga dos Campeões (15) há 24 anos, Florentino Perez foi o responsável por contratar algumas das principais estrelas do esporte mais popular do mundo, como Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Fenômeno, David Beckham, Kaká, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Eden Hazard e Jude Bellingham. A maior parte deles desembarcaram em Madri com grande investimento e, claro, pelo jeitão incisivo do dirigente. O temperamento, inclusive, o coloca no centro de algumas polêmicas. Há três anos, foi um dos idealizadores do movimento "separatista" do futebol europeu, com a criação da Superliga.

Nada garante que os posicionamentos do cartola não o coloquem em rota de colisão com a mãe e uma das vozes de consciência de Mbappé. Fayza Lamari costuma ter conversas diretas e retas, capazes de incomodar figurões envolvidos na carreira do filho. A negociação com o clube espanhol é um exemplo. Segundo a imprensa local, a cada encontro Fayza aumentava pedida pela transferência. O jogo duro teria forçado os dirigentes madrilenhos a buscar intermediários para viabilizar a operação.

Fayza Lamari é assim desde antes da fama do filho. Em 2012, Mbappé fez testes no Chelsea. Porém, na hora do resultado, o clube solicitou que o jogador retornasse para novas avaliações. A mãe não aprovou e retornou à França. Nem mesmo companheiros de equipe e treinador recentes do craque escapou das broncas. Durante a Era Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain, a protetora ligou para o treinador mostrar a insatisfação com a ausência do herdeiro no time titular. Quando foi apelidado de Tartaruga Ninja por parças, a mãe também protestou.

A mãe do craque também não poupa palavras em discussões com críticos. Durante os rumores da saída do PSG em maio de 2022, um usuário do X, antigo Twitter, comentou sobre falta de caráter do jogador. "No futebol, existe quem respeite a palavra dada, e depois existe o Mbappé", escreveu. "Senhor Hermel, quando não se sabe, fica calado. Nunca existiu nenhum acordo", rebateu a empresária.

Fayza Lamari nasceu em Tizi Ouzou, na Argélia, em 17 de setembro de 1974, mas se naturalizou francesa quando a família se mudou para Bondy. Diferentemente do filho, declarado praticante do cristianismo, segue a religião muçulmana. É casada com o treinador e empresário camaronês, Wilfrid Mbappé, pai de Kylian e do caçula Ethan, de 16 anos, meio-campista do PSG. O coração de mãe também reservou espaço para a adoção do também jogador Jires Kembo Ekoko.

Antes de agenciar, foi atleta profissional de handebol do AS Bondy e da seleção argelina, entre 1990 e 2001. Embora seja do tipo protetora, Fayza Lamari costuma ter o novo ligado a polêmicas. Em novembro de 2021, Kheira Hamraoui, jogadora do Paris Saint-Germain foi agredida por homens encapuzados a suposto mando da companheira Aminata Diallo. Relatórios da polícia, revelados pelo jornal LeParisien apontava para envolvimento de Diallo com agente identificado como César M., com objetivo de desestabilizar a equipe feminina em benefício próprio. À época, a mãe de Mbappé havia conversas com o PSG para renovação do contrato de Diallo.

Novo episódio conturbado foi protagonizado em junho de 2023, com envolvimento direto de Fayza, quando revelou a intenção de abrir uma consultoria para jogadores de futebol. Lateral-direito do PSG e ex-companheiros de Mbappé, o Achraf Hakimi estava entre os interessados. O empresário do atleta, Alejandro Camano, não gostou da ideia e alfinetou a "concorrente". "Há grandes agentes que lidam com um mercado muito complicado. Para nós, isso é errado e não há chances de isso acontecer (Hakimi se juntar a Fayza)", esbravejou o agente.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini



