Com 366 corridas, maratonista do DF tem recorde reconhecido pelo Guiness Book

Hugo Farias, 44 anos, foi reconhecido nesta terça-feira (4/6) como a pessoa que correu mais maratonas consecutivas no mundo pelo Guiness World Records. Foram 366 maratonas em 366 dias, percorridas na cidade de Americana (SP), onde mora. Apesar de viver no interior paulista, o atleta amador nasceu no Gama, no DF.

“Eu dedico esse reconhecimento, principalmente, à minha família, minha esposa e meus filhos, e aos profissionais que me acompanharam. Todos eles fazem parte desse recorde. O registro no livro dos recordes nunca foi o objetivo principal, o intuito sempre foi mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis", comemora.

O corredor realizou as maratonas entre 28 de agosto de 2022 e 28 de agosto de 2023, e percorreu 15.443 quilômetros — o que equivale a uma viagem de Americana, em São Paulo, até a Sibéria, no extremo leste asiático.

Nomeado Projeto Propósito, o desafio foi acompanhado de perto por profissionais da saúde e do esporte, incluindo uma equipe de cardiologistas que avalia os efeitos da atividade extrema no corpo humano. No livro Projeto Propósito: Nunca é tarde para escrever uma nova história, Hugo conta que enfrentou três quadros de diarreia, fascite plantar (inflamação da parte inferior do pé) e pubalgia (dor na região do osso púbico) durante o ano que passou correndo.

Histórico de maratonas

Hugo começou a percorrer maratonas em 2019 e a praticar triatlo em 2020, conciliando os treinos com o trabalho. Depois de 20 anos como executivo de tecnologia, decidiu "sair de sua zona de conforto e se desafiar", como ele próprio define.

O corredor brasileiro superou os até então recordistas em correr maratonas consecutivas: o belga Stefaan Engels e o inglês Gary McKnee, que completaram 365 maratonas em 365 dias (em 2011 e 2022, respectivamente).

Apesar das dificuldades, Hugo não pensou em desistir, uma vez que seu objetivo era inspirar pessoas a buscarem a realização de seus sonhos. "Eu acredito que nada é impossível [...] O esporte tem o poder de transformar vidas porque é uma das principais ferramentas para melhorar a saúde, superar limites, motivar-se e tornar-se a melhor versão de si mesmo", considera.