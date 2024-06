Parque da Cidade sediará circuito de mountain bike

O Parque da Cidade receberá o XCO/Circuito de Mountain Bike no próximo domingo (9/6), a partir das 8h, e contará com seis diferentes categorias. A prova reunirá 300 participantes e faz parte da programação do Conexão Ambiental, um projeto em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Além da prova, o evento começa nesta quinta-feira (6/6), com palestras voltadas a preservação do meio ambiente e ao consumo consciente, feira de produtos orgânicos, vacinação antirrábica, feira de adoção de pets, e ainda apresentações do Bloco Eduardo e Mônica e da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional.

Os competidores serão divididos nas categorias amador (até 30 anos), amador (31 a 49), over (a partir dos 50 anos), pró (todas as idades), feminino (todas as idades) e e-bike (para as bicicletas elétricas). Cada volta terá cerca de 5 quilômetros e o número de voltas vai variar de acordo com a categoria. O circuito será realizado no formato XCO Olímpico, com alguns obstáculos.

A retirada dos kits será feita no estacionamento do parque Ana Lídia, das 8h ao meio dia. No domingo, a concentração será no estacionamento 12 do Parque da Cidade, a partir das 7 horas. A premiação está prevista para 13 horas.

O Conexão Ambiental é organizado pelo Instituto Incubadora, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal.

Programação

Sábado 08/06

Eduardo e Mônica

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Hora: 17h

Domingo 09/06

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Hora: 16h

Circuito de mountain bike

Retirada dos kits: sábado 08/06

Hora: 8 às 12

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Prova: 09/06

Concentração: 7h

Largada: 8h

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Serviço | Conexão Ambiental em Comemoração à Semana do Meio Ambiente

Data: 6 a 9 de junho

Entrada gratuita

Classificação livre

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

