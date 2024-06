Brasiliense assume liderança na Série D; Real pontua pela primeira vez

O Brasiliense assumiu a liderança isolada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Iporá por 1 x 0 neste domingo na Boca do Jacaré, em Taguatinga, pela sétima rodada da quarta divisão nacional. O atacante Tobinha decretou o resultado aos 42 minutos do segundo tempo contra o time goiano.

É a terceira vitória consecutiva em quatro jogos sob o comando do técnico Luiz Carlos Winck: um empate e três vitórias seguidas. O Brasiliense alcança os 16 pontos e ultrapassa o Anápolis. No sábado, o concorrente empatou por 0 x 0 com União Rondonópolis no estádio Jonas Duarte.

Com o resultado, o Brasiliense encerra o primeiro turno da Série D no topo da chave com seis pontos de vantagem em relação ao Crac, quinto colocado. Na próxima rodada, o Jacaré terá pela frente novamente o Iporá nesta quarta-feira, às 15h, no Ferreirão, em Iporá, na abertura da segunda metade da fase de grupos da Série D.

Na classificação geral, o Brasiliense registra a quarta melhor campanha atrás apenas do Manaura-AM, do Treze-PB e da Inter de Limeira-SP.

O gol da vitória foi construído a partir de uma cobrança de lateral. Netinho arremessou do lado direito, o zagueiro Dedé afastou mal a bola para o centro da área e o atento Tobinha usou a cabeça para abrir o placar. A bola tocou na trave e quicou dentro da meta da equipe goiana.

O outro representante candando na Série D pontuou pela primeira vez no sábado ao empatar por 0 x 0 com o Crac no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. O jogo marcou a estreia de Victor Hugo Lopes de Andrade, o Kaká, como substituto do técnico demitido Marcelo Caranhato.

A próxima exibição do Real Brasília será novamente contra o Crac, no Defelê, na Vila Planalto, às 15h. O time candango continua perseguindo o primeiro triunfo na competição. Dos 64 times, cinco ainda não venceram: Águia, Novo Hamburgo, Audax e Humaitá. O Leão do Planalto tem a segunda pior campanha geral.

FICHA TÉCNICA

Brasiliense 1

Wagner; Caetano (Netinho), Igor Morais, Renan Dutra e PH (Márcio Duarte); Aldo, Kaio Nunes e Nenê Bonilha; Gui Mendes (Tobinha), Joãozinho (João santos) e Gabriel Pedra (Matheus Batista)

Técnico: Luiz Carlos Winck

Iporá-GO 0

Luis Felype; Daniel Mendonça, Lucas Barboza, Dedé e Danillo Ribeiro; Bosco, Adriel e Auecione Filho (Felipe); Kenedy, Pedro Acácio (Carlos Eduardo) e Du Gaia (Diogo Tocantins).

Técnico: Kiko Araújo

Série D - 7ª rodada

Estádio: Boca do Jacaré, em Taguatinga

Gol: Tobinha, aos 42 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Gui Mendes, Kaio Nunes, Dudu e Matheus Batista (Brasiliense); Bosco, Daniel Mendonça, Du Gaia, Pedro Acácio, Adriel e Auecione (Iporá)

Público e renda: não divulgados