Campeonato Brasiliense de Pôquer começa na próxima sexta

A capital federal sedia, a partir da próxima sexta-feira (14/6), o Campeonato Brasiliense de Pôquer (CBPO), o maior torneio da modalidade no Centro-Oeste do país. A competição, que será realizada no P2W Poker Club até o dia 26, reúne jogadores de todo o Brasil e oferece uma premiação total garantida de R$ 800 mil para os vencedores.

Além da premiação em dinheiro, o CBPO também garante vaga na seleção brasiliense de pôquer para os melhores colocados. A seleção representará Brasília no Campeonato Brasileiro de Pôquer em 2025. A expectativa é de que mais de 500 jogadores participem desta etapa.

16 torneios com premiações para todos os gostos

O CBPO é dividido em 16 torneios diferentes, com valores de inscrição e premiação variados. Um dos principais torneios oferece R$ 300 mil em prêmios, enquanto o menor garante R$ 3 mil aos vencedores. O grande destaque da etapa é o Main Event 1A, no dia 20 (quinta-feira) a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Flip no Youtube.

Inscrições com preços acessíveis e doações para instituições de caridade

As inscrições para o CBPO podem ser feitas no P2W Poker Club e têm valores que variam de um litro de leite até R$ 1.500. Os donativos de leite serão revertidos para instituições de caridade pela organização do evento.

Os melhores jogadores de Brasília no CBPO

De acordo com o ranking da Federação Brasiliense de Poker, os cinco melhores jogadores do CBPO até o momento são:

Hudson Nascimento - 1.040 pontos

Thiago de Melo Neves - 1.004 pontos

Humberto Nunes Alencar - 860 pontos

Welinton de Souza Maia - 680 pontos

Kadu Costa - 650 pontos

Participação feminina em destaque

Vale destacar a presença de Eliane Cristina da Silva Ferreira na 24ª posição do ranking geral, sendo a jogadora com melhor classificação no ranking. Além dela, Camila Santana Cardoso e Thais Salzer Procopio também estão presentes no ranking, ocupando a 42ª posição. Jaqueline Sampaio Camargo e Roberta Alves dos Santos completam a lista de jogadoras classificadas, na 62ª e 68ª posições, respectivamente.

Saiba mais

O quê: CBPO - Campeonato Brasiliense de Poker

Quando: 14 a 26 de junho de 2024

Onde: P2W Poker Club - Brasília, DF

Inscrições: No P2W Poker Club, com valores a partir de um litro de leite

Mais informações: https://p2wpokerclub.com.br/