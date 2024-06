Retomada do Brasileirão contrasta com abordagem das ligas vizinhas

A América do Sul tem 10 campeonatos nacionais. O do Brasil é o único que seguirá inabalável nos 24 dias de Copa América - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

A terça-feira recoloca em cartaz o campeão de audiência dos gramados do país. Porém, nem tudo é comemoração. O início da oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com quatro jogos, marca o início de uma programação fora do normal, com baixas de jogadores convocados para a Copa América e primordiais para os candidatos ao título nacional. A insistência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em manter a bola rolando contrasta com os cenários das ligas nacionais vizinhas, com seleções envolvidas na disputa do torneio nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho.

A América do Sul tem 10 campeonatos nacionais. O do Brasil é o único que seguirá inabalável nos 24 dias de Copa América. Oito concluíram a primeira parte ou paralisarão totalmente. O Uruguai adota uma postura híbrida. A principal disputa do país bicampeão da Copa do Mundo promove a disputa do Torneio Intermedio até 21 de junho, dois dias antes da estreia da Celeste contra o Panamá, pelo Grupo C. Os trabalhos por lá serão interrompidos até 6 de julho. Ou seja, em meios às quartas de final da disputa entre seleções.

A justificativa dos chefões da CBF pode estar no formato "diferentão" da Série A do país em relação às competições dos vizinhos. O Brasil adota o sistema de pontos corridos do início ao fim, no formato todos contra todos em dois turnos. O Chile também adere à moda. A Argentina promove o formato entre os 28 clubes somente em um turno. Os demais são fiéis às tradições com torneios segmentados em Apertura (abertura da temporada) e Clausura (encerramento).

A rodada de hoje é a primeira das nove previstas com desfalques para quase todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão. Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Vasco têm pelo menos um baixa causada pela Copa América.

Considerando as listas das 10 seleções sul-americanas, algumas não definitivas, 256 atletas foram chamados. Setenta atuam no continente. A maioria está vinculada a clubes do Brasil (33). A vice-liderança pertence ao Paraguai, com 10. O Equador fecha o pódio (8). Argentina (7), Chile (6), Colômbia (5) e Venezuela completam o elenco.